FC Porto B-Trofense, 4-2: dragões chegam à terceira vitória consecutiva na Liga Sabseg

Depois dos triunfos frente ao Leixões e ao Penafiel, o FC Porto B voltou a festejar, desta vez com uma vitória (4-2) sobre o Trofense. Com este resultado, o conjunto de António Folha consolida o 6º lugar, ao passo que o emblema da Trofa desce ao 17º lugar, isto depois de o B SAD ter batido o Benfica B na manhã deste sábado.

Ainda muitos adeptos se instalavam no Estádio Luís Filipe Menezes e já o Trofense chegava ao 1-0, dando assim a ilusão que o efeito Rui Sacramento, técnico que havia vencido o seu primeiro jogo pelo clube na semana passada, podia estar aí para durar. Após um livre da esquerda de Mateus Sarará, Rúben Pereira saltou mais alto do que Zé Pedro e colocou o Trofense em vantagem, mas a verdade é que a festa dos forasteiros durou pouco tempo. Aos 16’, Vasco Sousa teve uma receção de mestre a um passe de Rodrigo Conceição e fez o empate. Quando já muita gente pensava que a igualdade iria perdurar até ao descanso, o guarda-redes Miguel Santos travou Wendel Silva dentro da área e Bruno Costa não desperdiçou a chance para fazer o 2-1.

De forma natural, o Trofense entrou mais pressionante na etapa complementar e conseguiu restabelecer a igualdade aos 66’, altura em que Pachu aproveitou uma má saída de Francisco Meixedo para fazer um golo de cabeça. Tal como já tinha acontecido na 1ª parte, o FC Porto B reagiu bem à adversidade, pressionou o adversário e foi premiado a dez minutos do fim. Após um lance com muitas responsabilidades para Djalma, que tinha a bola controlada e a perdeu para João Mendes, João Marcelo fez o 3-2, sendo que já nos descontos, Wendel Silva fechou as contas do encontro em 4-2 com um penálti à panenka.

Na próxima jornada, o FC Porto B visita o reduto do Feirense, ao passo que o Trofense recebe o Tondela.