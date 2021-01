FC Porto B-Varzim, 0-1: poveiros atiram dragões para o último lugar

O FC Porto B caiu este domingo para o último lugar da 2.ª Liga ao perder em casa com o Varzim (0-1), que era lanterna-vermelha, num jogo da 18.ª jornada decidido pelo central poveiro Luís Pedro.

Os portistas não vencem há oito jogos, levam sete derrotas em casa e têm 13 pontos, enquanto o Varzim subiu ao 17.º posto, com 14 pontos.

O golo que deu os três pontos ao conjunto poveiro surgiu aos 19 minutos e no seguimento de um canto que se revelou fatal para o FC Porto B, porque a equipa não foi capaz de tirar a bola da sua área e o Varzim aproveitou, rematou uma vez e outra e, por fim, marcou através de uma recarga forte do seu capitão, Luís Pedro.

Rodrigo Conceição e o irmão Francisco Conceição procuraram dinamizar o ataque 'portista' na fase inicial e estiveram na origem da maioria dos lances ofensivos que a equipa desenvolveu.

O Varzim sentiu dificuldades para sair do seu meio-campo, mas tudo mudou quando ganhou o seu primeiro canto e saltou para a frente do marcador, tendo então ficado à vista, mais uma vez, as fragilidades defensivas do FC Porto, que tem a defesa mais batida do campeonato, com 32 golos sofridos.

Luís Pedro quase bisou aos 22 minutos e o Varzim esteve perto de marcar novamente até ao intervalo graças a diversos ataques que podiam ter dado golo e que foram um quebra-cabeças constante para os 'azuis e brancos'.

O FC Porto B melhorou na segunda parte, dominou e teve mais bola e mais iniciativa atacante, mas isso não foi o suficiente para ultrapassar a bem organizada defesa do Varzim.

Numa tarde chuvosa e fria, a fadiga e a frustração foram-se apoderando de alguns jogadores 'portistas' à medida que o jogo caminhou para o fim e de pouco valeram as substituições que o treinador Rui Barros operou para mudar o resultado desfavorável.

O Varzim resistiu ao assédio contrário com uma grande entrega e maior lucidez, nunca passou por grandes aflições defensivas e desistiu de contra-atacar e mereceu a vitória, a segunda fora de casa esta época para o campeonato.

Jogo disputado no Estádio Luís Filipe Menezes, em Vila Nova de Gaia.

FC Porto B - Varzim, 0-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcador:

0-1, Luís Pedro, 19 minutos.

Equipas:

- FC Porto B: Cláudio Ramos, Rodrigo Conceição, Pedro Justiniano, João Marcelo, Diogo Bessa (Carlos Gabriel, 85), Rodrigo Valente (Boateng, 78), Tiago Matos (Joham Gómez, 46) Mor N' diaye, Francisco Conceição, Gonçalo Borges (Igor Cássio,63) e Namaso.

Suplentes: Ivan Cardoso, Johan Gómez, David Vinhas, Rafael Pereira, Rodrigo Pinheiro, Carlos Gabriel, Boateng, Diogo Ressureição e Igor Cássio.

Treinador: Rui Barros.

- Varzim: Ricardo, Tiago Almeida, André Micael, Luís Pedro, Tiago Cerveira, Ahmed Isaiah (90+1), André Leão (29), Rui Moreira (Tembeng, 46), Lessinho (Fatai, 56)), Agdon ( George Ofusu, 57) e Patrick (Irobiso, 76).

Suplentes: Ismael, Tambeng, André Vieira, Fatai, George Ofusu, Boubakary Diarra, Irobiso, Nélson Agra e Rui Coentrão.

Treinador: António Barbosa.

Árbitro: Manuel Oliveira (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Luis Pedro (12), Mor N'diaye (21), Rui Moreira (26), Rodrigo Conceição (87) e Namaso (90+5).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.