FC Porto B-Varzim, 2-2: dragões deixam escapar vantagem de dois golos

O FC Porto B empatou este domingo na receção ao Varzim, por 2-2, depois de ter estado a vencer por dois golos, em jogo da 11.ª jornada da Liga Sabseg.Os portistas adiantaram-se no marcador aos 15 minutos, graças a um cabeceamento de João Marcelo, e Gonçalo Borges elevou a vantagem para 2-0, aos 59'. Rego, que fez a sua estreia a titular no Varzim, reduziu, aos 65, e o guardião Ricardo Silva marcou na própria baliza, nove minutos depois, após uma defesa incompleta.

O caudal ofensivo dos dragões nos minutos iniciais foi materializado com o golo de João Marcelo, de cabeça, na sequência de um livre no lado direito. Até aos 20', o FC Porto manteve o domínio, mas, a partir daí, foi o Varzim quem tomou as rédeas do encontro, dispondo de várias oportunidades para igualar. Foram, no entanto, os anfitriões a voltar a marcar, aos 59', através de Gonçalo Borges, conquistando uma vantagem que não tinham feito por merecer.

O Varzim reagiu e reduziu para 2-1 aos 65', por Rego, após um cruzamento da direita, e pouco depois criou mais uma ocasião de golo, desperdiçada por clara ineficácia.

Varela ainda assustou Tiago Pereira com um disparo forte, mas o Varzim continuou firme atrás do empate, tendo o seu esforço sido premiado num lance em que Zé Tiago atirou forte e Ricardo Silva defendeu, com a bola a subir, a bater no guardião portista e a entrar na baliza, aos 74'.

Com este empate, o FC Porto subiu um lugar na tabela classificativa, ocupando agora o 12.º posto, com 12 pontos, e o Varzim também subiu um lugar, do 17.º para o 16.º, somando sete pontos.

Jogo disputado no Estádio Luís Filipe Menezes, em Vila Nova de Gaia.

FC Porto B - Varzim, 2-2.

Ao Intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, João Marcelo, 15 minutos.

2-0, Gonçalo Borges, 59'.

2-1, Rego, 65'.

2-2, Ricardo Silva, 74 (própria baliza).

Equipas:

- FC Porto B: Ricardo Silva, Romain Correia, João Marcelo, Zé Pedro (Diogo Abreu, 66), Levi Faustino (Rodrigo Ferreira, 90+2), Ndiaye, Bernardo Folha (Peglow, 86), Leonardo Borges, Silvestre Varela (Vasco Sousa, 90+2), Gonçalo Borges e Namaso Loader (Sebastian Soto, 85).

(Suplentes: Ivan Cardoso, Rodrigo Fernandes, Vasco Sousa, Rodrigo Ferreira, Diogo Abreu, Peglow, Sebastian Soto, Diogo Ressurreição e Wesley).

Treinador: António Folha.

- Varzim: Tiago Pereira, Pinheiro, André Micael, Rego, João Reis, Rafael Assis (Luís Silva, 72), André Leão, Nuno Valente (Zé Tiago, 60), George Ofusu (Murilo, 60), Heliardo e Tavinho (Agdon, 85).

(Suplentes: Ricardo, Lessinho, Zé Tiago, Cerveira, Murilo, Zé Carlos, Luís Silva, Agdon e Bruno Tavares).

Treinador: António Barbosa.

Árbitro: Miguel Nogueira (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para André Micael (50), Rego (70) e André Leão (76). Cartão vermelho direto para Gonçalo Borges (77) e Rego (80).

Assistência: 443 espectadores.