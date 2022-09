FC Porto B-Vilafranquense, 0-1: Nenê 'saca' golaço e garante quarto triunfo consecutivo

O Vilafranquense conquistou este sábado a sua quarta vitória seguida na Liga Sabseg, ao vencer no terreno do FC Porto, por 1-0, em jogo da quinta jornada.



Nenê, veterano atacante brasileiro de 39 anos, decidiu este jogo aos 61 minutos com um remate potente de longe, colocadíssimo e sem hipótese de defesa para Gonçalo Ribeiro.

Com este resultado, a equipa de Vila Franca de Xira mantém-se no segundo posto, com 12 pontos, menos três do que o líder, Moreirense, que tem 15, enquanto o FC Porto B, quer sofreu a segunda derrota caseira, continua também na quinta posição, com sete pontos.

Os dragões tiveram mais bola e mais iniciativa no primeiro quarto de hora, mas o Vilafranquense lidou bem com isso e foi tentando a sua sorte através de contra-ataques.

A meia hora chegou e toada manteve-se, em ritmo moderado e com risco baixo das duas equipas, mas já com o Vilafranquense mais virado para o ataque e a forçar o guarda-redes Gonçalo Ribeiro a duas saídas com os punhos para anular cruzamentos perigosos.

Samba Koné teve uma ocasião de golo aos 31 minutos, foi nessa altura também que Varela lançou um contra-ataque rápido pelo corredor esquerdo que só pecou pela má definição.

Bernardo Folha surgiu em boa posição para alvejar com êxito a baliza de Pedro Trigueira aos 42 minutos, o que não conseguiu porque Gabriel Pereira interpôs-se, bloqueou-lhe o remate e cedeu canto.

A segunda parte abriu com Nenê a fazer aquilo que é muito pouco normal nele, que foi falhar um golo a escassos metros da baliza portista e em posição frontal, aos 48 minutos, depois de um cruzamento bem tirado por Edson Farias na direita.

O Vilafranquense da segunda parte foi outro, para melhor a nível ofensivo, durante mais de dez minutos deu mais trabalho à defesa portista do que nos primeiros 45, sugerindo assim que queria algo mais do que simplesmente não perder.

Quando parecia que o FC Porto B havia, entretanto, equilibrado o jogo, Nenê desfez a igualdade obtendo o 1-0 com um remate poderoso de fora da área.

O FC Porto B correu atrás do golo, mas muitas vezes mais com o coração do que com a cabeça, e o Vilafranquense resistiu bem ao assédio final à sua baliza e ainda conseguiu assustar o adversário num remate de Umaro Baldé aos 82 minutos, que obrigou Gonçalo Ribeiro a uma defesa difícil para canto.

Jogo realizado no Estádio Luís Filipe Meneses, em Vila Nova de Gaia.

FC Porto B-Vilafranquense, 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

0-1, Nenê, 61 minutos

Equipas:

- FC Porto B: Gonçalo Ribeiro, Rodrigo Conceição, João Marcelo, Zé Pedro, João Mendes (Rodrigo Ferreira, 66), Vasco Sousa (Rui Monteiro, 81), Samba Koné (Sidnei Tavares, 56), Bernardo Folha, Varela (Nilton, 66), Wendel Silva e Marcus (Mota, 81).

(Suplentes: Runje, Romain Correia, Martim, Sidnei Tavares, Vinhas, Rodrigo Ferreira, Rui Monteiro, Nilton e Mota).

Treinador: António Folha.

- Vilafranquense: Pedro Trigueira, Léo Alaba, Anthony Correia, Gabriel Pereira, Eric Veiga (Bernardo Martins, 67), André Ceitil, Zimbabwé (Léo Bahia, 67), Luís Silva, Edson Farias (Belkheir, 82), Umaro Baldé e Nenê (Sangaré, 83).

(Suplentes: Fábio Duarte, Hermoso, Bernardo Martins, Sangaré, Dioh, Belkeir, João Mário, Edson Macuana e Léo Bahia).

Treinador: Rui Borges.

Árbitro: Pedro Ramalho (AF Évora).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Zimbabwé (64), Léo Bahia (90+2) e João Marcelo (90+4).

Assistência: 387 espetadores.