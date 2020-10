FC Porto B-Vilafranquense, 2-1: Dragão fez a diferença na segunda parte

O FC Porto B venceu este domingo na receção ao Vilafranquense, por 2-1, numa partida da quinta jornada da Segunda Liga portuguesa de futebol em que força da equipa portista fez a diferença na segunda parte.

Os golos surgiram depois do intervalo e o primeiro, para os portistas, foi de grande penalidade e por Danny Loader. Francisco Conceição finalizou um lance individual com um remate colocado que valeu o 2-0 e os visitantes reduziram por Rodrigo Rodrigues, aos 86.

O primeiro lance de perigo pertenceu ao Vilafranquense aos 16 minutos, quando Pedro Justiniano abordou mal um lance aéreo e a bola sobrou para André Claro, que tentou bater Ricardo Silva com um chapéu e falhou.

Os guarda-redes Maringá e Ricardo Silva brilharam aos 19 e aos 20 minutos para deter remates fortes de Johan Gomez e Vítor Bruno, respetivamente, e Francisco Conceição cabeceou fraco para as mãos do guarda-redes do Vilafranquense, aos 28.

A melhor jogada da primeira pare coube ao Vilafranquense. Diogo Izate, Vítor Bruno e André Claro combinaram bem na esquerda, mas a definição não foi a melhor e o FC Porto B acabou por resolver um problema que se anunciava complicado.

A segunda parte abriu com o FC Porto B mais intenso e objetivo nas saídas defesa-ataque e foi deste modo que a equipa ganhou uma grande penalidade, numa jogada que o árbitro começou por avaliar como tendo sido uma falta fora da área e que depois, alertado por um auxiliar, corrigiu para castigo máximo. Danny Loader fez aí 1-0.

Esse golo, aos 58 minutos, e o Vilafranquense podia ter empatado pouco depois. Vítor Bruno arrancou um grande cruzamento e Carlos Fortes, em boa posição para marcar, cabeceou para fora.

Os visitantes procuraram reagir, mas o FC Porto B elevou para 2-0 numa jogada que Francisco Conceição construiu com fintas curtas e finalizou com um remate forte, colocado e sem defesa para Maringá.

O Vilafranquense arriscou ainda mais, expôs-se ao contra-ataque portista e foi muito pouco que não sofreu o terceiro golo aos 84 minutos, mas a equipa de Quim Machado ainda reduziu por Rodrigo Rodrigues, que finalizou à boca da baliza um cruzamento longo da esquerda.

Com este resultado, o FC Porto subiu do 12.º para o quinto posto, com sete pontos, e o Vilafranquense caiu para o 16.º,com quatro pontos.

Jogo disputado no Estádio Municipal Dr. Jorge Sampaio, em Vila Nova de Gaia.

FC Porto B - Vilafranquense, 2-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Danny Loeder, 58 minutos (grande penalidade)

2-0, Francisco Conceição, 69.

2-1, Rodrigo Rodrigues, 86.

Equipas:

FC Porto B: Ricardo Silva, Rodrigo Conceição, Pedro Justiniano, João Marcelo, Carlos Gabriel, Francisco Conceição (Angel Torres, 82), Tiago Matos, Rodrigo Valente, Johan Gómez, Gonçalo Borges (Boateng, 63) e Danny Loader (Igor Cássio, 89).

Suplentes: Ivan Cardoso, Angel Torres, Rafael Pereira, Rodrigo Pinheiro, Ebuka Boateng, Diogo Ressurreição, Gonçalo Brandão e Igor Cássio.

Treinador: Rui Barros.

Vilafranquense: Maringá, Diogo Coelho, André Ceitil, Sparagna (Veiga, 80), Marco Vinicius (Leandro Antunes, 71), Filipe Oliveira, Diogo Izata (Leonardo, 63), André Dias (Kady, 71), Vítor Bruno, André Claro (Leandro Antunes, 71) e Carlos Fortes (Rodrigo Rodrigues, 80).

Suplentes: Tiago Martins, Rodrigo Rodrigues, Leandro Antunes, Leonardo, Veiga, Kady e Timbó.

Treinador: Quim Machado.

Árbitro: Dinis Gorjão (AF Setúbal).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Sparagna (44), Diogo Izaga (45+1), André Ceitil (56), Pedro Justiniano (62), Marcos Vinicius (66), João Marcelo (74), Ricardo Silva (86), Boateng (89) e André Dias (90+4).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.