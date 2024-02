Feirense-Ac. Viseu e Leixões-Nacional já têm data e hora marcada

A Liga Portugal emitiu, esta quarta-feira, um comunicado no qual anuncia a nova data para a realização dos encontros da 20.ª jornada da Liga Sabseg que foram a diados por falta de condições de segurança Trata-se do Leixões-Nacional e Feirense-Ac. Viseu, partidas marcadas anteriormente para dia 4 de fevereiro, pelas 11h00 e 15h30, respetivamente, entretando canceladas por não se poderem realizar na ocasião estipulada.O jogo no Estádio Marcolino de Castro entre os fogaceiros e viriatos irá ser disputado na próxima quarta-feira, dia 21 de fevereiro, pelas 18h00. Já a partida no Estádio do Mar, em Matosinhos, tal como Record já tinha antecipado , irá jogar-se mais tarde, no dia 28 de fevereiro também às 18h00.