Feirense-Académica, 1-0: golo tardio de Bruno dá triunfo aos fogaceiros

Um golo 'tardio' de Bruno deu este sábado a vitória ao Feirense por 1-0 sobre a Académica, em jogo da quinta jornada da 2.ª Liga, disputado no Estádio Marcolino de Castro.

O único golo do encontro foi apontado aos 84 minutos, com o defesa Bruno a rematar para o fundo da baliza da Académica na sequência de um canto, garantindo a quarta vitória consecutiva para o Feirense na competição.

Num jogo em que a Académica pressionou mais nos minutos iniciais, a primeira oportunidade de golo saiu dos pés de Michel Lima, num remate à entrada da área do médio brasileiro, que saiu ao lado da baliza do Feirense, aos nove minutos.

A equipa de Rui Borges acabou por dominar toda a primeira parte e perto do intervalo dispôs de mais uma oportunidade para inaugurar o marcador, num remate forte de Mimito à entrada da área do Feirense, com a bola a sair por cima da baliza de Igor, aos 42 minutos.

Na segunda parte, a Académica manteve-se audaz e Fábio Vianna quase colocava a equipa de Rui Borges em vantagem, ao rematar forte e colocado na sequência de um livre direto, obrigando Igor a uma defesa junto ao poste, aos 51 minutos.

O Feirense respondeu aos 67 minutos, com Bruno a cabecear à entrada da pequena área, obrigando o guarda-redes Mika a uma grande defesa.

À segunda tentativa, Bruno conseguiu mesmo dar a vitória ao Feirense, ao aproveitar um ressalto na área da Académica após um canto, rematando para o fundo da baliza, aos 84 minutos.

Até ao final da partida, a Académica procurou chegar à igualdade, mas o Feirense foi determinado em segurar a vantagem conquistada.

Jogo no Estádio no Estádio Marcolino, em Santa Maria da Feira

Feirense-Académica, 1-0.

Ao intervalo: 0-0

Marcador:

1-0, Bruno, aos 84 minutos.

Equipas

Feirense: Igor, Diga, Sidney Lima, Ícaro, Bruno, Zé Ricardo (William Palacios, 90+2), Washington (João Paulo, 71), Latyr, Samuel Teles (Tiago Dias, 90+2), Fábio Espinho (Manu, 89) e Steven (Jorge Teixeira, 45).

(Suplentes: Arthur, João Pinto, William Palacios, Manu, João Paulo, André Rodrigues, Jorge Teixeira, Cláudio Silva e Tiago Dias).

Treinador: Rui Ferreira.

Académica: Mika, João Pedro (Guilherme, 63), Zé Castro (Reko, 71), Michael Douglas, Fábio Vianna (João Lucas, 82), Ricardo Dias, Mimito (Toro, 71), Michel Lima (João Tiago, 71), Traquina, Fatai e João Carlos.

(Suplentes: Stojkovic, Dani, Toro, João Lucas, Christian, Reko, Costinha, Guilherme e João Tiago).

Treinador: Rui Borges.

Árbitro: Gustavo Correia (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Mimito (26), Zé Castro (27), Ricardo Dias (37), Sidney Lima (49 e 90+7), Reko (74), Michael Douglas (78) e João Carlos (90+7). Cartão vermelho para Sidney Lima (90+7)

Assistência: Cerca de 400 espetadores.