Feirense-Académica, 1-0: penálti marcado por Pedro Henrique vale três pontos

Um golo de Pedro Henrique deu este sábado a vitória ao Feirense por 1-0 sobre a Académica, em jogo da 23.ª jornada da 2ª Liga, disputado no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.

Num jogo em que o equilíbrio foi a nota dominante, o guarda-redes Mika derrubou Pedro Henrique na área já na segunda parte, com o avançado brasileiro a converter o penálti aos 62 minutos e a garantir o triunfo do Feirense.

Apesar do equilíbrio na fase inicial, a Académica esteve perto de inaugurar o marcador quando Moura rematou forte à entrada da área, obrigando o guarda-redes Caio Secco a socar a bola, logo aos quatro minutos.

Pouco depois, aos 10 minutos, a Académica voltou a importunar a defesa do Feirense, por intermédio de Mike, com o lateral a entrar na área e a rematar com perigo, com a bola a sair perto do poste.

O equilíbrio manteve-se, mas o Feirense acabou por dispor da melhor oportunidade da primeira parte, quando Edson Farias surgiu na área a rematar forte, mas a trave evitou o golo da equipa de Filipe Rocha, aos 35 minutos.

No arranque do segundo tempo, foi a vez de a Académica estar perto do golo, com a trave a suster um remate de Derick Lacerda à entrada da pequena área, aos 47 minutos.

Depois de um início prometedor da Académica, seria o Feirense a colocar-se em vantagem, depois de o guarda-redes Mika derrubar Pedro Henrique na área, com o avançado brasileiro a converter o castigo máximo, aos 62 minutos.

Apesar da tentativa da Académica de responder à desvantagem, foi o Feirense quem teve a possibilidade de voltar a marcar, quando Fati foi servido por Tiago Mesquita no 'coração' área, mas o avançado rematou ao lado, aos 81 minutos.

O Feirense manteve a audácia e Feliz dispôs de nova oportunidade para ampliar a vantagem, aos 84, num remate colocado à entrada da área, que Mika defendeu junto ao poste.

Jogo disputado no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.

Feirense - Académica: 1-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

1-0, Pedro Henrique, 62 minutos (penálti).

Equipas:

- Feirense: Caio Secco, Tiago Mesquita, Gui Ramos, Ícaro, Ruca, João Amorim (Fati, 77'), Christian, Edson Farias, Feliz, Fábio Espinho (Cris, 74') e Pedro Henrique (Camará, 90'+2).

Suplentes: Bruno Brígido, Fati, Vítor Silva, Ricardo, Cris, Zé Ricardo e Camará.

Treinador: Filipe Rocha.

- Académica: Mika, Mike, Zé Castro, Arghus, Moura (Djoussé, 77'), Ricardo Dias (Filipe Chaby, 70'), Marcos Gomes, Traquina, João Mendes (Leandro Silva, 77'), Barnes Osei e Derik Lacerda.

Suplentes: Tiago Pereira, Silvério, Mauro Cerqueira, Filipe Chaby, Leandro, Djoussé e Brito.

Treinador: João Carlos Pereira.

Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Mika (61'), Tiago Mesquita (74'), Cris (81') e Leandro Silva (87').

Assistência: Cerca de 2.500 espetadores.