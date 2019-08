Feirense-Académico de Viseu, 0-0: ineficácia na finalização justifica o nulo

O Feirense e o Académico de Viseu empataram este sábado (0-0), num jogo da primeira jornada da 2.ª Liga, em que a ineficácia na finalização justifica o 'nulo' registado em Santa Maria da Feira. O desacerto no Estádio Marcolino Castro penaliza sobretudo o Feirense, que dispôs de inúmeras oportunidades de golo e foi quem mais procurou a baliza adversária.Com uma entrada forte, o Feirense pressionou o Académico de Viseu e esteve perto de inaugurar o marcador aos 10 minutos, num remate forte de Boupendza, fora da área, que obrigou Janota a uma grande defesa.A resposta do Académico de Viseu não tardou, e Tiago Almeida importunou o Feirense quando aproveitou um contra-ataque para rematar já dentro da área, mas por cima da baliza de Caio Secco.Apostando no contra-ataque, a equipa de Rui Borges voltou a criar perigo por Carter, que por duas vezes esteve perto do golo. Ícaro desviou o primeiro remate do avançado (20), e depois foi o poste a 'evitar' o golo do Feirense (32).A fechar a primeira parte, Christian dispôs de uma grande oportunidade para marcar quando surgiu isolado à entrada da pequena área, mas o médio do Feirense rematou ao lado da baliza de Janota (37).Na segunda parte, o Feirense teve novamente uma entrada forte em jogo, e quase se colocava em vantagem com um remate de Boupendza, que acertou no poste, aos 57 minutos.Pouco depois, o avançado gabonês do Feirense obrigou Janota a uma defesa apertada (62), e no minuto seguinte voltou a criar perigo quando serviu João Tavares na área, com o médio a rematar ao lado da baliza do Académico de Viseu.Até ao final da partida, o jogo acabou por ser equilibrado, sem que as equipas conseguissem chegar à baliza adversária de forma eficaz.Caio Secco, Edson Farias, Ícaro, Ricardo, Ruca, Afonso (Marco Soares, 87), João Tavares (Vítor Silva, 73), Christian, Feliz (Nsor, 81) Fati e Boupendza.(Suplentes: Brígido, Diga, Vítor Silva, Nsor, Zé Ricardo, Marco Soares e Gui Ramos).Treinador: Filipe Martins.Janota, Tiago Almeida, Pica, Medina, Jorge Miguel, João Oliveira, Zimbabwe, Bruno (Patric, 90), Bruno Loureiro (João Mário, 65), Fernando Ferreira (Latyr, 76) e Carter.(Suplentes: Fernandes, João Mário, Edgar Abreu, Mathaus, Lucas, Latyr e Patric).Treinador: Rui Borges.Dinis Gorjão (AF Setúbal).cartão amarelo para Fernando Ferreira (27), João Oliveira (44), Boupendza (67), Medina (72), Pica (78) e Ícaro (80).Cerca de 1.300 espetadores.