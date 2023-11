Feirense-Belenenses, 1-0: golo solitário de Sérgio Conceição vale regresso aos triunfos

O Feirense derrotou esta sexta-feira o Belenenses, por 1-0, em jogo da 10.ª jornada da Liga Sabseg, em Santa Maria da Feira, regressando aos triunfos depois de duas derrotas consecutivas na competição.

No Estádio Marcolino de Castro, Sérgio Conceição foi o autor do único golo da partida na conversão de uma grande penalidade, aos nove minutos, dando a vitória ao Feirense e mantendo o Belenenses afastado dos triunfos na II Liga pela sexta jornada consecutiva.

Com a vitória, o Feirense ascende provisoriamente ao 12.º lugar da competição, com 12 pontos, enquanto o Belenenses se mantém no 17.º e penúltimo lugar, com seis pontos.

A equipa de Ricardo Sousa foi mais acutilante nos minutos iniciais, chegando à vantagem com um golo de penálti, convertido por Sérgio Conceição aos nove minutos, que castigou mão na bola dentro da área, numa decisão com recurso à confirmação do videoárbitro.

O novo técnico do Belenenses, Vasco Faísca, viu a sua equipa estar perto do empate aos 12 minutos, num remate de Rúben Pina que saiu perto do poste da baliza de João Costa.

O equilíbrio perdurou até ao intervalo, com o Feirense a dispor ainda de uma boa oportunidade para ampliar a vantagem através de um remate de Picas, aos 18 minutos, que obrigou Guilherme a uma defesa apertada.

O Belenenses foi mais pressionante na segunda parte e quase chegou ao empate após um remate de Moha Keita, que o guarda-redes João Costa não defendeu por completo e quase introduziu a bola na própria baliza, aos 66 minutos.

Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira

Feirense - Belenenses: 1-0

Ao intervalo: 1-0

Marcadores:

1-0, Sérgio Conceição, 9 minutos (grande penalidade).

Equipas:

- Feirense: João Costa, Sérgio Conceição, Tony, Guilherme, Bruno, Washington, Dudu (Malam Camará, 82'), Henrique Jocú (Paredes, 82'), Rúben Alves (Lucas Santos, 69'), Picas (Banjaqui, 56') e Oche.

(Suplentes: Pedro Mateus, Wellington, Diogo Brás, Paredes, Banjaqui, Ndione, Lucas Santos, Castro e Malam Camará).

Treinador: Ricardo Sousa.

- Belenenses: Guilherme, Tiago Manso, Serra, Chima, Sana, Chaby (Pedro Carvalho, 60'), Hélio Cruz (Danny, 79'), Moha Keita (Clé Andrade, 68'), Chapi, Rúben Pina (Sambú, 80') e Ricardo Matos (Maxuel, 68').

(Suplentes: David Grilo, Fábio Luís, Clé Andrade, Danny, Sambú, Attard, Duarte, Pedro Carvalho e Maxuel)

Treinador: Vasco Faísca.

Árbitro: Carlos Macedo (AF Braga).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Tony (45'), Hélio Cruz (72'), Sana (78'), Sérgio Conceição (89'), Tiago Manso (90'), Malam Camará (90+1') e João Costa (90+3').

Assistência: cerca de 700 espetadores.