Feirense-Benfica B, 1-1: Equilíbrio dá em empate

O Feirense empatou este domingo 1-1 na receção ao Benfica B, em encontro da 12.ª jornada da 2.ª Liga, disputado no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.

O Feirense inaugurou o marcador num penálti convertido por João Victor, aos 21 minutos, com o golo da igualdade do Benfica a ser apontado pelo húngaro Kevin Csoboth, num cabeceamento eficaz, aos 66, naquele que foi o segundo golo dos encarnados fora de casa na temporada.

O Feirense assumiu as despesas do jogo na fase inicial, com o Benfica B a sentir dificuldades para sair do seu meio campo. Ainda assim, só aos 16 minutos a equipa de Filipe Rocha foi capaz de importunar Svilar, com João Victor a obrigar o guarda-redes do Benfica B a uma defesa apertada.

Pouco depois, o Feirense colocou-se em vantagem, quando João Victor foi derrubado na área por Frimpong. O avançado do Feirense, que sofreu a falta, converteu o castigo máximo e inaugurou o marcador, aos 21 minutos.

A resposta do Benfica surgiu na sequência de um livre, com Daniel dos Anjos a cabecear no coração da área para uma boa defesa de Caio Secco (35 minutos).

A fechar a primeira parte, aos 45+1 minutos, Feliz quase ampliava a vantagem para o Feirense, num remate à entrada da área que Svilar susteve com dificuldade.

Em desvantagem, o Benfica B foi mais audaz na segunda parte, mas foi o Feirense que esteve perto do golo, num remate de Fábio Espinho à entrada da área, que saiu muito perto do poste da baliza de Svilar, aos 65 minutos.

No minuto seguinte, o Benfica B chegou à igualdade com um golo de Csoboth, que respondeu de cabeça, ao segundo poste, a um cruzamento de Frimpong na esquerda.

O Feirense pressionou ainda mais o Benfica B na procura da vitória e Fábio Espinho obrigou Svilar a uma defesa apertada, após um remate forte e colocado, aos 78 minutos.

Apesar da acutilância do Feirense, foi o Benfica B que quase chegou à vitória, quando Martin Chrien rematou de longa distância, com a bola a sair perto do poste, aos 88 minutos.

Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.

Feirense-Benfica B, 1-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, João Victor, 21 minutos (penálti).

1-1, Csoboth, 66.

Equipas:

Feirense: Caio Secco, Edson Farias, Ícaro, Ricardo, Zé Ricardo, Ramires, Christian, Feliz, Vítor Silva (Fábio Espinho, 63), Camará e João Victor (Nsor, 68).(Suplentes: Ricardo Benjamin, Diga, Afonso, Fábio Espinho, Nsor, Cris e Cavadas).

Treinador: Filipe Rocha.

Benfica B: Svilar, João Ferreira, Pedro Álvaro, Kalaica, Frimpong, Rafael Brito (Rodrigo Conceição, 89), Gonçalo Ramos, Martin Chrien (Diogo Pinto, 90+2), Csoboth (Diogo Mendes, 89), Tiago Dantas e Daniel dos Anjos.

(Suplentes: Fábio Duarte, Morato, Rodrigo Conceição, Luís Pinheiro, Diogo Pinto e Diogo Mendes).

Treinador: Renato Paiva.

Árbitro: Gustavo Correia (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Frimpong (20), Zé Ricardo (45+3), João Ferreira (49), Pedro Álvaro (59), Nsor (74), Gonçalo Ramos (75), Daniel dos Anjos (77) e Christian (83).

Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.