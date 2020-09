Feirense-Chaves: Fogaceiros e flavienses procuram entrada forte

Chaves e Feirense enfrentam-se hoje, naquele que pode ser encarado como o jogo de cartaz da primeira jornada da 2ª Liga. A ambição dos dois clubes é grande, tal como fez questão de explicar Carlos Pinto, técnico dos flavienses.

Espero uma entrada forte e vamos entrar em todos os jogos para lutar pela vitória. Tivemos resultados muito positivos e os jogadores estão a assimilar bem as ideias. Estamos confiantes, mas considero que não existem candidatos neste momento. Com o decorrer do campeonato é que vamos perceber quem são os candidatos, referiu o técnico aos meios oficiais do clube. Por seu lado, Luís Rocha, defesa-central que chegou aos transmontanos proveniente do Farense, deixou elogios ao Feirense: Espero um bom jogo de futebol, frente a uma equipa que se reforçou bem e que, tal como nós tem grandes aspirações neste campeonato.

Do lado do Feirense, Filipe Rocha quer dar sequência ao trabalho que estava a desenvolver na temporada passada, já que, aquando da interrupção das competições, os fogaceiros estavam numa série de 11 jogos sem perder. Agora, a jogar em casa, o conjunto de Santa Maria da Feira vai procurar dar o primeiro passo rumo ao objetivo da subida.