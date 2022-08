Feirense-E. Amadora, 1-1: Empate arrancado no último 'fôlego'

O Feirense resgatou este domingo, em tempo de compensação, um empate 1-1 diante do Estrela da Amadora, em jogo da primeira jornada da 2.ª Liga, disputado no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.

O Estrela da Amadora adiantou-se no marcador com um golo de Paulinho, aos 62 minutos, com o Feirense a chegar ao empate já em período de compensação, marcando por Jardel (90'+3), num jogo em que esteve toda a segunda parte reduzido a 10 unidades, após a expulsão de João Paulo (44').

Apesar do início de jogo equilibrado, o Estrela da Amadora foi mais audaz nas suas ações ofensivas e esteve perto de inaugurar o marcador aos cinco minutos, num remate de Paulinho em posição privilegiada, que o guarda-redes Igor susteve com segurança.

O avançado do Estrela da Amadora dispôs de mais uma oportunidade para colocar a sua equipa em vantagem, quando surgiu à entrada da pequena área para cabecear para as mãos do guarda-redes do Feirense, aos 24 minutos.

Antes do intervalo, o Feirense sofreu um revés na sua estratégia, já que ficou reduzido a 10 unidades antes do intervalo, após a expulsão de João Paulo na sequência de uma entrada perigosa sobre Jean Filipe, aos 44 minutos.

No início da segunda parte, o Estrela da Amadora tentou tirar proveito da vantagem numérica e quase inaugurou o marcador numa boa iniciativa de Gustavo Henrique, que, em posição central, rematou forte e colocado à entrada da área, com a bola a sair perto do poste, aos 51 minutos.

Pouco depois, o guarda-redes Bruno Brígido evitou por duas vezes o golo do Feirense, primeiro, num remate de longa distância de João Paredes (54), e depois num cabeceamento de João Pinto ao primeiro poste, na sequência de um canto (55).

O Feirense voltou a criar perigo aos 60 minutos e num lance de contra-ataque Tiago Dias obrigou Bruno Brígido a uma defesa junto ao poste, após um remate cruzado.

Depois do ímpeto do Feirense, foi o Estrela da Amadora quem se colocou em vantagem, com Paulinho a surgir nas costas da defesa da equipa de Rui Ferreira para bater o guarda-redes Igor com eficácia.

Num último 'fôlego', o Feirense acabou por chegar ao empate por Jardel, que rematou com eficácia para o fundo da baliza de Bruno Brígido, depois de surgir livre de marcação à entrada da área.

Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira

Feirense-Estrela da Amadora: 1-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Paulinho, aos 62 minutos.

1-1, Jardel, 90+3.

Equipas:

Feirense: Igor, Teles (Oche, 72), João Pinto (Jardel, 80), Sidney Lima, Washington, Bruno, Manu (Tavares, 80), João Paulo, Fábio Espinho (Tiago Dias, 46), André Rodrigues (João Paredes, 46) e Jorge Teixeira.

(Suplentes: Arthur, Simão Júnior, Jardel, João Paredes, Lucas Santos, Tavares, Tiago Dias e Oche).

Treinador: Rui Ferreira.



Estrela da Amadora: Bruno Brígido, Miguel Lopes (Gaspar, 63), Jean Filipe, Rui Correia, Lucão, João Reis, Aloísio, Balbúrdia (Samuel, 77), Ronald (Papalelé, 59), Gustavo Henrique (Diogo Salomão, 59) e Paulinho (Luan, 77).

(Suplentes: António Filipe, Gaspar, Feratovic, Diogo Salomão, Papalelé, Luan, Heverton, Guzmán e Samuel).

Treinador: Sérgio Vieira.

Árbitro: Anzhony Rodrigues (AF Madeira).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Aloísio (85) e Washington (90+5). Cartão vermelho direto para João Paulo (44).

Assistência: cerca de 1.000 espectadores.