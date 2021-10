Feirense-Estrela da Amadora, 1-2: fogaceiros desperdiçam penálti no fim e falham liderança isolada

O Estrela da Amadora venceu este domingo no estádio do Feirense por 2-1, em jogo da nona jornada da Liga SABSEG, em que os anfitriões desperdiçaram um penálti aos 90 minutos. O Estrela da Amadora inaugurou o marcador aos oito minutos, por Paulinho, com André Duarte a aumentar a vantagem da equipa de Ricardo Chéu, aos 56 minutos, sendo que o Feirense ainda reduziu, por Steven, aos 76 minutos, e falhou um castigo máximo, por Zé Ricardo, aos 90 minutos - veja os golos AQUI.

O Feirense podia ter recuperado a liderança isolada da prova, mas ficou em igualdade pontual com o Rio Ave no topo da classificação, depois de os vila-condenses terem empatado no sábado em Penafiel, enquanto o Estrela da Amadora subiu à sexta posição.

O Estrela da Amadora foi mais pressionante no início da partida e colocou-se em vantagem com um golo de Paulinho, num remate cruzado à entrada da área, logo aos oito minutos.

O Feirense sentiu dificuldades para reagir ao golo sofrido, importunando a defesa contrária perto do intervalo, num cabeceamento de Latyr, aos 36 minutos, que saiu ao lado da baliza de Gonçalo Tabuaço.

No início da segunda parte, o Estrela da Amadora ampliou a vantagem, por intermédio de André Duarte, que surgiu isolado no coração da área para rematar forte e colocado para a baliza de Bruno Brígido, aos 56 minutos.

O Feirense balanceou-se no ataque após o golo sofrido e respondeu com perigo aos 74 minutos, quando Samuel Teles surgiu à entrada da área para rematar junto ao poste da baliza do Estrela da Amadora, para uma boa defesa de Gonçalo Tabuaço.

Pouco depois, a equipa de Rui Ferreira reduziu a desvantagem, após um golo de Steven, que, de cabeça, deu a melhor sequência a um cruzamento de Diga para a entrada da pequena área, aos 76 minutos.

O Feirense foi mais acutilante nos minutos finais e esteve perto do empate aos 79, mas Gonçalo Tabuaço defendeu um cabeceamento de Ícaro no coração da área.

Aos 89 minutos, o árbitro Fábio Melo assinalou grande penalidade a favor do Feirense, após um corte de Mamadou Traoré com a mão na grande área, mas Zé Ricardo desperdiçou o castigo máximo.

Nos minutos finais, o Estrela da Amadora esteve concentrado na sua defesa e segurou o triunfo sobre o Feirense.

Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.

Feirense - Estrela da Amadora: 1-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Paulinho, aos 08 minutos.

0-2, André Duarte, 56.

1-2, Steven, 76.

- Feirense: Bruno Brígido, Diga, Bruno, Ícaro, Sidney Lima, Tiago Dias (Zé Ricardo, 46), Washington (Jorge Teixeira, 46), Latyr, Fábio Espinho (Samuel Teles, 64), André Rodrigues (João Paulo, 64) e Vargas (Steven, 64).

(Suplentes: Arthur, João Pinto, Manu, Zé Ricardo, Samuel Teles, João Paulo, Steven, Jorge Teixeira e Oche).

Treinador: Rui Ferreira.

- Estrela da Amadora: Gonçalo Tabuaço, Sérgio Conceição, André Duarte, Anthony Correia, Afonso Figueiredo, Mamadou Traoré, Salomão (Reko, 80), Diogo Pinto (Miguel Rosa, 86), Chapi, Madson (Fabrício, 65) e Paulinho (Tipote, 86).

(Suplentes: Nuno Hidalgo, Reko, Fabrício, Tiago Melo, Bruno Gonçalves, Miranda, Matheus Dantas, Miguel Rosa, Tipote)

Treinador: Ricardo Chéu.

Árbitro: Fábio Melo (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Washington (26), Anthony Correia (34), Gonçalo Tabuaço (42), Ícaro (52), Salomão (78) e Afonso Figueiredo (85).

Assistência: cerca de 2000 espetadores.