Feirense-Farense,1-2: Algarvios alcançam vitória importante no rumo à subida

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Farense venceu este sábado na visita ao Feirense por 2-1 em jogo da 30.ª jornada da 2.ª Liga, e consolidou o terceiro lugar na competição.

No Estádio Marcolino de Castro, em Santa Maria da Feira, um golo de Marco Matias, aos oito minutos, adiantou o Farense no marcador, com Muscat a ampliar a vantagem da equipa de José Mota, aos 59 minutos, num jogo em que Zé Vítor diminuiu a diferença no marcador, aos 84 minutos

Com a vitória, o Farense reforça o terceiro lugar na 2.ª Liga, com 57 pontos, enquanto o Feirense desce ao sexto lugar, com 42.

O Farense adiantou-se cedo no marcador, com um golo de Marco Matias, que surgiu ao segundo poste para bater de cabeça o guarda-redes Arthur Augusto, aos oito minutos.

O Feirense respondeu pouco depois, num remate de Tavares que Ricardo Velho defendeu com dificuldade, aos 11 minutos.

O equilíbrio acabou por ser a nota dominante ao intervalo, com o Feirense a estar perto do empate num remate forte de João Paulo, que saiu perto do poste, aos 48 minutos.

A equipa de José Mota acabou por consumar o triunfo aos 59 minutos, quando Muscat, de cabeça, deu a melhor sequência a um livre executado por Marco Matias.

O técnico Rui Ferreira apostou tudo no ataque e o Feirense ainda reduziu a desvantagem aos 84 minutos, com Zé Vítor a finalizar uma boa jogada de Oche no interior da área.

Até ao final do jogo, o Feirense manteve a pressão sobre o Farense, que segurou a vantagem conquistada com alguma inquietação no seu setor defensivo.

Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira

Feirense-Farense: 2-1.

Ao intervalo: 0-1

Marcadores:

0-1, Marco Matias, aos oito minutos.

0-2, Muscat, 59.

2-1, Zé Vítor, 84

Equipas:

Feirense: Arthur Augusto, Teles (João Oliveira, 46), João Pinto, Tony, Cláudio Silva (Oche, 77), Tiago Dias, Washington (Brás, 67), Tavares (João Paredes, 77), Ronaldo (Zé Vítor, 46), André Rodrigues e Ronaldo.

(Suplentes: Rogério, Simão Júnior, João Paredes, Zé Vítor, Karamoko, João Oliveira, Brás e Oche)

Treinador: Rui Ferreira.

Farense: Ricardo Velho, Pastor, Gonçalo Silva, Muscat, Abner, Fabrício Isidoro, Vítor Gonçalves (Rui Costa, 77), Marco Matias (Robson, 85), Mattheus Oliveira (Marcos Paulo, 67), Cristian (Diogo Viana, 77) e Pedro Henrique (Lucas, 85).

(Suplentes: Defendi, Robson, Sapara, Marcos Paulo, Lucas, Diogo Viana, Rui Costa, Diogo Paulo e Talocha)

Treinador: José Mota.





Árbitro: Manuel Mota (AF Braga).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Mattheus Oliveira (24), Cláudio Silva (45), Tavares (53), João Paulo (66) e Brás (89).

Assistência: cerca de 1.000 espectadores.