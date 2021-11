Feirense-FC Porto B, 3-2: Vitória vale liderança à condição

O Feirense venceu este domingo o FC Porto B por 3-2, em jogo da 12.ª jornada da Liga, disputado no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira, ascendendo provisoriamente à liderança da prova.

Fábio Espinho adiantou o Feirense no marcador no primeiro minuto, com a equipa de Rui Ferreira a ampliar a vantagem por Steven (24') e Samuel Teles (84'), mas o FC Porto B ainda reduziu a desvantagem no final da partida, com os golos de João Marcelo (88') e Diogo Abreu (89').

Com o triunfo, o Feirense subiu ao primeiro lugar da II Liga, com 25 pontos, e é líder à condição, com mais um jogo do que o Benfica B, que joga no reduto do Estrela da Amadora na segunda-feira, pelas 18:00.

O Feirense teve uma entrada de rompante no jogo, inaugurando o marcador aos 22 segundos, depois de uma jogada pelo flanco direito, com Fábio Espinho a surgir no 'coração' da área para rematar com eficácia à baliza do FC Porto B.

A equipa de Santa Maria da Feira ampliou a vantagem a meio da primeira parte, depois de uma jogada de insistência, com Fábio Espinho a servir Steven ao segundo poste, que cabeceou livre de marcação para o fundo da baliza.

A resposta do FC Porto B foi ténue e só na segunda parte incomodou o guarda-redes Bruno Brígido, que defendeu sem dificuldade um remate de Varela, aos 52 minutos, tendo voltado a evidenciar-se perante um cabeceamento de Mor Ndiaye, negando o golo do FC Porto B com uma grande defesa, aos 59 minutos.

O Feirense voltou a ampliar a vantagem com um golo de Samuel Teles, que, num rápido contra-ataque, bateu o guarda-redes Ricardo Silva dentro da pequena área, aos 84 minutos.

Perto do final da partida, o FC Porto B reduziu por João Marcelo, que surgiu ao segundo poste para um remate fraco, que Bruno Brígido não foi capaz de suster, aos 88 minutos, e, no minuto seguinte, o FC Porto voltou a reduzir a diferença no marcador, quando Diogo Abreu executou um livre à entrada da área com eficácia.

Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.

Feirense-FC Porto B: 3-2.

Ao intervalo: 2-0

Marcadores:

1-0, Fábio Espinho, 01 minuto.

2-0, Steven, 24.

3-0, Samuel Teles, 84.

3-1, João Marcelo 88.

3-2, Diogo Abreu, 89.

Equipas:

Feirense: Bruno Brígido, João Oliveira, Sidney Lima, Ícaro Silva, Cláudio Silva (João Pinto, 85), Zé Ricardo (João Paulo, 75), Washington, Samuel Teles, Fábio Espinho (Manu, 62), Vargas (Jardel, 82) e Steven (Tiago Dias, 62).

(Suplentes: Arthur, Diga, João Pinto, Manu, João Paulo, Latyr, Jardel, Jorge Teixeira e Tiago Dias).

Treinador: Rui Ferreira.

FC Porto B: Ricardo Silva, Levi Faustino (Rodrigo Ferreira, 40), Roman Correia, João Marcelo, Leonardo Borges, Rodrigo Fernandes (Gonçalo Borges, 40), Mor Ndiaye (Jorge Meireles, 83), Zé Pedro (Diogo Ressurreição, 70), Varela, Peglow (Diogo Abreu, 70) e Namaso Loader.

(Suplentes: Ivan Cardoso, Giorgi Abuashvili, Umaro, Gonçalo Borges, Rodrigo Ferreira, Diogo Abreu, Jorge Meireles, Diogo Ressurreição e Wesley).

Treinador: António Folha.

Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Washington (43), Zé Pedro (65), Varela (70), Manu (89), Fábio Espinho (90+3), Zé Ricardo (90+5) e Roman Correia (90+5).

Assistência: cerca de 2.000 espectadores.