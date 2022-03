Feirense-Leixões, 0-1: golo solitário de Ben Hassan dá a vitória

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um golo de Ben Hassan deu este domingo a vitória ao Leixões sobre o Feirense, por 1-0, na 25ª jornada da 2.ª Liga, com a equipa de Santa Maria da Feira a marcar passo na luta pela subida.

No Estádio Marcolino de Castro, o Leixões alcançou a terceira vitória consecutiva na competição com um golo de Bem Hassan, aos 64 minutos, num golpe de cabeça eficaz.

Com a vitória, os matosinhenses mantêm o sétimo lugar na 2.ª Liga, com 36 pontos, enquanto o Feirense segura o quinto, com 44, mas pode ver distanciarem-se os quatro primeiros da tabela, liderada pelo Casa Pia (49), que ainda não jogaram.

Numa primeira parte equilibrada, o Leixões deu o primeiro sinal de perigo aos 19 minutos, num remate forte de Pastor, que foi desviado por Washington para canto.

Pouco depois, Vargas surgiu à entrada da área com oportunidade para inaugurar o marcador para o Feirense, rematando por cima da baliza de Stefanovic, aos 22 minutos.

O equilíbrio manteve-se na segunda parte, mas os visitantes acabaram por chegar à vantagem quando Ben Hassan desviou para o fundo da baliza um cruzamento certeiro de Seck, aos 64 minutos.

No minuto seguinte, o Feirense esteve perto do empate, num cabeceamento de Zé Ricardo ao primeiro poste, que obrigou Stefanovic a uma defesa apertada.

A equipa da casa balanceou-se no ataque e até ao final da partida ainda teve a possibilidade de empatar num cabeceamento de Steven, mas o avançado búlgaro atirou por cima da baliza do Leixões, aos 84 minutos.

Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.

Feirense-Leixões: 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

0-1, Ben Hassan, 64.

Equipas:

Feirense: Bruno Brígido, Diga (João Oliveira, 77), João Pinto, Sidney Lima, Bruno, Zé Ricardo, Washington (Oche, 77), Samuel Teles (Steven, 65), João Paulo (Latyr, 46), Fábio Espinho (Jorge Teixeira, 65) e Vargas.

(Suplentes: Igor, Manu, Latyr (João Paulo, 46), Steven, André Rodrigues, João Oliveira, Jorge Teixeira, Cláudio Silva e Oche).

Treinador: Rui Ferreira.

Leixões: Stefanovic, Pastor, Léo Bolgado, Nduwarugira, Gustavo França, Seck, Ben Hassan (Rafa, 90+3), Zag, Kiki (Thalis, 90+2), Oliveira (Isnaba, 79) e Ribeiro (Erivaldo, 59).

(Suplentes: Tiago Silva, Rafa, Erivaldo, Coronas, Fabinho, Morim, Isnaba, Ricardo Teixeira e Thalis)

Treinador: José Mota.

Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Zé Ricardo (48), Steven (76), Zag (80) e Sidney Lima (83).

Assistência: cerca de 2.500 espectadores.