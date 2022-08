Feirense-Leixões: 1-1: Jardel marca penálti surreal e depois falha outro nos descontos

O Feirense empatou este domingo em casa 1-1 com o Leixões, em jogo da 3ª jornada da 2.ª Liga num encontro em que desperdiçou um penálti nos instantes finais e jogou em vantagem numérica 35 minutos.

Num jogo emotivo, o Leixões adiantou-se no marcador, aos 20 minutos, com um golo de João Oliveira, que seria expulso aos 55, com Jardel a restabelecer a igualdade na transformação de uma grande penalidade, aos 65 minutos, com o avançado brasileiro a desperdiçar um penálti que daria a vitória ao Feirense (90+4).

O Feirense foi quem teve mais iniciativa ofensiva nos minutos iniciais, mas pertenceu ao Leixões a primeira oportunidade, num livre direto executado por Thalis, que o guarda-redes Igor defendeu para canto, aos 13 minutos.

A equipa de Vítor Martins acabou por chegar à vantagem aos 20 minutos, depois de uma combinação na esquerda do ataque do Leixões, concluída com eficácia já dentro da pequena área por João Oliveira.

O Feirense reagiu ao golo sofrido e quase chegava à igualdade num remate de Jorge Teixeira, que foi desviado pela defesa do Leixões, embatendo na trave da baliza de Beunardeau, aos 36 minutos.

Já sem o técnico Rui Ferreira no banco de suplentes, que recebeu ordem de expulsão por palavras ao árbitro Luís Godinho (38), o Feirense esteve perto de sofrer o segundo golo, que foi negado pelo guarda-redes Igor, defendendo para canto um remate de João Oliveira, aos 39 minutos.

Pouco depois, o guarda-redes do Feirense voltou a evidenciar-se, ao defender com o corpo uma recarga de Zé Eduardo a um remate de João Oliveira (40).

No início da segunda parte, o Leixões esteve perto de ampliar a vantagem num rápido contra-ataque, com o defesa João Pinto a cortar para canto o remate de Joel, que teve a baliza à sua mercê, aos 54 minutos.

No minuto seguinte, o Leixões ficou reduzido a dez unidades após a expulsão de João Oliveira, por acumulação de cartões amarelos.

O Feirense aproveitou a vantagem numérica e chegou à igualdade aos 65 minutos, quando Jardel converteu uma grande penalidade, que castigou um derrube a Tiago Dias na área do Leixões.

Mais pressionante após o empate, o Feirense teve a oportunidade de passar para a frente do marcador num remate de André Rodrigues, que Beunardeau defendeu junto ao poste, aos 79 minutos.

Com o Feirense balanceado no ataque, o Leixões desperdiçou uma oportunidade para chegar à vitória, quando Araújo surgiu isolado perante o guarda-redes Igor, aos 89 minutos.

A equipa de Rui Ferreira também desperdiçou a oportunidade de chegar ao triunfo, mas Jardel desperdiçou uma grande penalidade (90+4), que castigou mão na bola na área do Leixões, permitindo a defesa de Beunardeau.

Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira



Feirense-Leixões: 1-1

Ao intervalo: 0-1

Marcadores:

0-1, João Oliveira, 20 minutos.

1-1, Jardel, 65 (penálti)

Equipas:

- Feirense: Igor, Tiago Dias, João Pinto, Sidney Lima, Washington, Lucas Santos (André Rodrigues, 69), Manu (João Paredes, 32), Samuel Teles (Brás, 46), João Tavares (Oche, 56), Jorge Teixeira e Jardel.

(Suplentes: Arthur, Simão Júnior, Fábio Espinho, João Paredes, João Paulo, André Rodrigues, Cláudio Silva, Brás e Oche)

Treinador: Rui Ferreira.

- Leixões: Beunardeau, João Amorim, Calasan, Ricardo Teixeira, Joel (Miguel Ângelo, 83), Fabinho (Agostinho, 83), Ben, Kiki (Rafa, 66), João Oliveira, Zé Eduardo (Zag, 59) e Thalis (Araújo, 66).

(Suplentes: Ricardo Moura, Isaque, Zag, Moisés Conceição, Erivaldo, Agostinho, Miguel Ângelo, Araújo e Rafa)

Treinador: Vítor Martins.

Árbitro: Luís Godinho (AF Évora).

Ação disciplinar: cartão amarelo para João Oliveira (46 e 55), João Paredes (75) e Joel (78). Cartão vermelho para Rui Ferreira (38), treinador do Feirense, e João Oliveira (55).

Assistência: cerca de 1.500 espetadores.