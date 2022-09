Feirense-Mafra, 0-0: nulo em jogo com ascendente dos fogaceiros

O Feirense e o Mafra empataram este domingo sem golos, na quinta jornada da Liga SABSEG, num encontro em que os fogaceiros tiveram mais oportunidades de golo, mas tanto Samu como Pedro Barcelos impediram males maiores para os visitantes.

O defesa Diga, reforço mafrense, assinalou o regresso a Santa Maria da Feira, depois de 13 épocas no clube fogaceiro, num duelo entre duas equipas separadas por um ponto na tabela e à procura de responder às respetivas derrotas na jornada anterior.

Num início de jogo frenético e com lances rápidos nas duas áreas, valeu Samu a evitar a desvantagem do Mafra antes do intervalo: defendeu, com ajuda do poste, um remate de João Pinto, o defesa que mais tarde subiu à área e cabeceou para nova grande intervenção do guardião.

Os lisboetas só responderam perto do intervalo, num cruzamento rasteiro de Léo Cordeiro, desviado para a própria baliza por Sidney Lima, mas Arthur estava atento e evitou o golo do companheiro.

Antes do descanso, houve ainda tempo para um grande cruzamento de João Oliveira ao segundo poste para uma entrada de rompante de Jardel, mas o cabeceamento do avançado guineense teve resposta de Samu, que ia fazendo uma exibição de grande nível.

No segundo tempo, o Mafra priorizou a posse de bola, apesar de só ter criado perigo num remate de longe de Mattheus Oliveira, enquanto o Feirense procurava transições rápidas para inaugurar o marcador.

Numa dessas ocasiões, Jardel encarou e tirou o defesa da frente, rematou cruzado para defesa apertada de Samu, o esférico parecia destinado a entrar, mas Pedro Barcelos afastou o perigo em cima da linha de golo.

Cinco minutos depois, num lance confuso, o defesa mafrense chutou contra a própria mão, o árbitro Rui Costa deixou jogar e Jorge Teixeira, em boa posição, atirou para fora.

Pouco depois, foi a vez do recém-entrado João Paredes a ficar perto de marcar com um cabeceamento que saiu perto do poste, sem que o resultado se tenha alterado até ao apito final.

Com este resultado, o Feirense não vence há três encontros e situa-se no 11.º lugar, com seis pontos, enquanto o Mafra é sétimo, com sete pontos.

Jogo realizado no Estádio Marcolino de Castro, em Santa Maria da Feira.

Feirense-Mafra: 0-0.

Ao intervalo: 0-0.

Equipas:

- Feirense: Arthur Augusto, João Oliveira, João Pinto, Sidney Lima, Cláudio Silva, João Paulo (Lucas Santos, 75), Washington, João Tavares (Manu, 63), Tiago Dias (Fábio Espinho, 63), André Rodrigues (Jorge Teixeira, 46) e Jardel (João Paredes, 75).

(Suplentes: Igor, Manu, João Paredes, Fábio Espinho, Samuel Teles, Lucas Santos, Jorge Teixeira, Brás e Oche.)

Treinador: Rui Ferreira.

- Mafra: Samu, Diga, Ousmane Diomande, Pedro Barcelos, Gui Ferreira, Banjaqui (Pedro Lucas, 68), Léo Cordeiro, Leandrinho (Pedro Pacheco, 79), Murilo (Vítor Gabriel, 56), Lucas Silva (Fati, 68) e Pité (Mattheus Oliveira, 56).

(Suplentes: Renan, Pedro Pacheco, Pedro Lucas, Mattheus Oliviera, Edwin Vente, Fati, João Goulart, Obule Moses e Vítor Gabriel.)

Treinador: Ricardo Sousa.

Árbitro: Rui Costa (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Washington (18), Pedro Barcelos (34), Pité (39) e Diga (71).

Assistência: cerca de 1.000 espetadores