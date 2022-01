Feirense-Mafra, 1-0: Vitória com golo decisivo de Steven

Um golo de Steven deu este domingo a vitória ao Feirense sobre o Mafra, em jogo da 19.ª jornada, com a equipa a subir provisoriamente à liderança da 2.ª Liga, em igualdade pontual com o Benfica B.

O único golo do encontro, que marca o regresso do Feirense às vitórias, foi apontado pelo avançado Steven, que concluiu um contra-ataque aos 87 minutos.

O Feirense deu o primeiro sinal de perigo aos 10 minutos, através de um remate de Fábio Espinho à entrada da área, que saiu por cima da baliza de Renan.

A melhor oportunidade da equipa de Rui Ferreira na primeira parte saiu dos pés de Steven, que surgiu isolado na área, mas rematou ao lado da baliza, aos 21 minutos.

Antes do intervalo, foi Zé Ricardo quem importunou a defesa do Mafra, com o defesa do Feirense a executar um remate forte à entrada da área, que saiu ao lado do poste, aos 41 minutos.

O Mafra teve uma entrada impetuosa na segunda parte, com Pedro Lucas a fugir à marcação e a surgir no coração da área para cabecear ao lado da baliza de Bruno Brígido, aos 52 minutos.

No minuto seguinte, Rodrigo Martins apareceu isolado ao segundo poste, mas o guarda-redes do Feirense negou o golo com uma grande defesa.

A equipa 'fogaceira' respondeu aos 60 minutos, com Steven a concluir um contra-ataque rematando para uma defesa apertada de Renan.

Com o Feirense balanceado no ataque, foi o Mafra quem esteve perto de inaugurar o marcador, num remate forte e colocado de Aparício, que saiu perto da trave da baliza de Bruno Brígido, aos 75 minutos.

Depois da pressão exercida sobre os visitantes, a equipa da casa acabou por chegar à vitória aos 87 minutos, após uma iniciativa individual de Oche, que isolou Steven, com o avançado búlgaro a bater o guarda-redes Renan com um remate cruzado.

Com o triunfo, o Feirense iguala provisoriamente o Benfica B, que recebe o Penafiel ainda hoje, na liderança da II Liga, com 36 pontos, mais três do que o Casa Pia, que visita o FC Porto B ao início da tarde. O Mafra mantém-se no 10.º lugar, com 25 pontos.

Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira

Feirense-Mafra: 1-0

Ao intervalo: 0-0

Marcador:

1-0, Steven, aos 87 minutos.

Equipas:

Feirense: Bruno Brígido, João Oliveira (Diga, 15), Sidney Lima, João Pinto, Bruno, Zé Ricardo (Jorge Teixeira,62), Washington, Latyr (Samuel Teles, 46), Fábio Espinho (Vargas, 62), Tiago Dias (Oche, 46) e Steven.

(Suplentes: Arthur, Diga, Manu, Vargas, Samuel Teles, André Rodrigues, Jorge Teixeira, Cláudio Silva e Oche).

Treinador: Rui Ferreira.

Mafra: Renan, Tomás Domingos, Bura, Inácio Miguel, Pedro Barcelos (Pedro Pacheco, 77), Gui Ferreira, Leandrinho (Chano, 77), Aparício, Dieguinho (Vítor Gabriel, 63), Rodrigo Martins (Kikas, 86) e Pedro Lucas (Okitokandjo, 78).

(Suplentes: Miguel Santos, Pedro Pacheco, Okitokandjo, Rodrigo Gui, Lucas Marques, Wenderson, Chano, Kikas e Vítor Gabriel)

Treinador: Joaquim Rodrigues.

Árbitro: Dinis Gorjão (AF Setúbal).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pedro Barcelos (9), Zé Ricardo (13), Gui Ferreira (63) e Chano (90).

Assistência: cerca de 500 espectadores.