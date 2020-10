Feirense-Mafra, 3-1: Regresso dos fogaceiros aos triunfos

O Feirense venceu esta segunda-feira o Mafra por 3-1, em jogo da sétima jornada da 2.ª Liga que praticamente resolveu ao intervalo, disputado no Estádio Marcolino de Castro.

O Feirense adiantou-se no marcador com um golo de Feliz, aos oito minutos e Fati ampliou ainda antes do intervalo, aos 29 minutos. O Mafra ainda reduziu a desvantagem num penálti convertido por Camará (55), mas o Feirense sentenciou o triunfo com um golo de Marcus, aos 74 minutos.

Numa primeira parte em que o Mafra teve mais iniciativa ofensiva, o Feirense acabou por ser eficaz e colocou-se em vantagem num remate forte e colocado de Feliz, aos oito minutos.

O Mafra respondeu ao golo sofrido com um remate forte de Gui Ferreira, que obrigou Bruno Brígido a uma grande defesa (14), mas seria o Feirense a marcar numa jogada de insistência. Fábio Espinho isolou Fati, com o avançado guineense a rematar cruzado para o segundo golo dos fogaceiros, aos 29 minutos.

O Mafra manteve a postura ofensiva no início da segunda parte e acabou por reduzir a desvantagem numa grande penalidade convertida por Camará, aos 55 minutos, que castigou mão na bola dentro da grande área por parte de Gui Ramos.

A vencer, o Feirense soube controlar o ímpeto do Mafra e acabou por ampliar a vantagem num golo de belo efeito de Marcus, que rematou forte e colocado, a longa distância da baliza de Godinho, aos 74 minutos.

A missão do Mafra em chegar ao empate ficou ainda mais dificultada quando a equipa comandada por Filipe Cândido ficou reduzida a dez unidades, após expulsão de João Miguel, que travou um contra-ataque do Feirense em falta, aos 89 minutos.

Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.

Feirense-Mafra, 3-1.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, Feliz, 08 minutos.

2-0, Fati, 29.

2-1, Camará, 55 (grande penalidade).

3-1, Marcus, 74.

Equipas:

Feirense: Bruno Brígido, Diga, Gui Ramos, Pedro Monteiro, Zé Ricardo, Washington, João Tavares (Latyr, 58), Fati (Edson Farias, 58), Feliz (Mica, 79), Fábio Espinho (Marcus, 69) e Fabrício (João Victor, 79).

(Suplentes: Igor, Edson Farias, Sérgio Silva, Tiago Almeida, Agdon, Latyr, Mica, João Victor e Marcus)

Treinador: Filipe Rocha.

Mafra: Godinho, Tomás Domingos (Campos, 75), João Cunha, João Miguel, Gui Ferreira (Bruno, 67), Cuca, Ismael (João Graça, 46), Rodrigo Martins (Lee, 46), Carlos Daniel, Moura e Camará (Andrézinho, 67).

(Suplentes: Carlos Henriques, Campos, Bruno, Andrézinho, Barbosa, Lee, João Graça e Wenderson).

Treinador: Filipe Cândido.

Árbitro: Bruno Rebocho (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ismael (10), Feliz (22), Gui Ferreira (54), Edson Farias (63) e João Graça (71). Cartão vermelho direto para João Miguel (89).

Assistência: Jogo à porta fechada devido à pandemia de covid-19.