Feirense-Moreirense, 1-2: grande golo do guarda-redes foi insuficiente para os fogaceiros

O Moreirense derrotou esta terça-feira o Feirense, por 2-1, em jogo frenético da nona jornada da Liga Sabseg, e cimentou a liderança da prova.

O Moreirense entrou cedo a marcar por intermédio de Walterson: aos nove minutos, na primeira oportunidade para a formação comandada por Paulo Alves, após um cruzamento de Frimpong já no interior da grande área, o avançado cabeceou para o golo da equipa de Moreira de Cónegos.

Depois disso, o Feirense reagiu da melhor forma e passou a controlar o encontro, criando até ao intervalo várias situações perigosas para a baliza de Kewin Silva.

Aos 26', a formação da casa ficou a reclamar uma grande penalidade por mão na bola no interior da grande área do Moreirense, mas o árbitro mandou seguir.

Ainda antes do intervalo, Tiago Dias atirou ao poste. A pressão do Feirense estava cada vez mais intensa perante um Moreirense em dificuldades em manter a vantagem de um golo.

O arranque do segundo tempo começou com mais um lance polémico; os da casa voltaram a ficar a reclamar grande penalidade, quando Jardel caiu na grande área numa jogada com Rocha, mas o árbitro nada assinalou.

O Feirense acabou por chegar ao golo num lance caricato: aos 69 minutos, o guarda-redes da equipa da casa, Arthur Augusto, marcou um pontapé de baliza com muita força, Kewin Silva calculou mal a saída e a bola acabou por entrar.

O Moreirense respondeu da melhor forma e, dois minutos depois, colocou-se novamente em vantagem; Sori Mané rematou de fora da área para uma defesa incompleta de Arthur e Pedro Aparício emendou à boca da baliza.

Mesmo assim, até ao final, o Feirense pressionou muito em busca do golo, deixando o adversário sem argumentos e muito nervoso. Mas, com sofrimento à mistura, a formação de Moreira de Cónegos aguentou a pressão e garantiu a conquista de mais três pontos, liderando a Liga Sabseg com 25, mais cinco do que o Farense, que tem menos um jogo.

Jogo disputado no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.

Feirense - Moreirense, 1-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

1-0, Walterson, 9 minutos.

1-1, Arthur Augusto, 69.

1-2, Aparício, 71.

Equipas:

Feirense: Arthur Augusto, Washington, Sidney Lima, Cláudio Silva, João Oliveira, Fábio Espinho (Oche, 61), Manu (João Pinto, 46), Tavares (Jorge Teixeira, 81), Tiago Dias, Jardel e André Rodrigues.

(Suplentes: Igor, João Pinto, João Paredes, Teles, Lucas Santos, João Paulo, Jorge Teixeira, Brás e Oche).

Treinador: Rui Ferreira.

Moreirense: Kewin Silva, David, Rocha, Rafael Santos, Frimpong, Alan (Aparício, 46), Sori Mané, Franco (Pedro Amador, 85), Kodisang (Ofori, 77), Platiny (Steven, 60) e Walterson (Camacho, 60).

(Suplentes: Pasinato, Fábio Pacheco, André Luís, Aparício, Pedro Amador, Camacho, Lucas Freitas, Ofori e Steven).

Treinador: Paulo Alves.

Árbitro: João Pinho (AF Aveiro).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Washington (8), Walterson (29), Kewin Silva (43), Alan (45+1), Kodisang (77) e Pasinato (90+2).

Assistência: Cerca de 3.000 espetadores.