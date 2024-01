Feirense-Oliveirense, 0-0: guarda-redes em destaque em dia de Festa das Fogaceiras

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Feirense e a Oliveirense empataram este sábado 0-0, em jogo da 18.ª jornada da Liga SABSEG, disputado em Santa Maria da Feira, num dia marcado pelo feriado municipal de comemoração da Festa das Fogaceiras.

No Estádio Marcolino de Castro, o Feirense foi mais impetuoso, num jogo em que os guarda-redes de ambas as equipas se destacaram ao manterem as balizas invioláveis.

Com o empate, Feirense e Oliveirense sobem provisoriamente aos 12.º e 13.º lugares da Liga SABSEG, respetivamente, ambas as equipas com 21 pontos.

Numa primeira parte equilibrada, foi o Feirense quem deu o primeiro sinal de perigo, num remate de Sérgio Conceição que obrigou Arthur a uma defesa junto ao poste, aos 23 minutos.

O Feirense voltou a importunar o guarda-redes da Oliveirense pouco depois (25), após um remate frontal de Banjaqui, já dentro da área, com a bola a sair ao lado.

A Oliveirense respondeu na sequência de um livre, com Zé Pedro a obrigar o guarda-rede Diego Calai a uma defesa apertada.

O jogo foi mais intenso na segunda parte e o Feirense quase chegou à vantagem num remate forte, ao qual se opôs Arthur, com a bola ainda a embater no poste da baliza da Oliveirense, aos 65 minutos.

A equipa de Ricardo Chéu aproveitou o contra-ataque para criar perigo, mas os remates de João Paulo Queiroz (69) e Jaiminho (76) foram travados pelas defesas de Diego Calai, reforço do Feirense recentemente emprestado pelo Sporting.

Mais acutilante nos últimos minutos, o Feirense quase chegava à vitória aos 80 minutos, num remate forte de Banjaqui dentro da área, que embateu na trave da baliza de Arthur.





A ficha de jogo





Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.

Feirense-Oliveirense: 0-0.

Equipas:

- Feirense: Diego Calai, Sérgio Conceição, Filipe Almeida, Washington, Cláudio Silva, Bruno, Jorge Pereira (Castro, 85'), Banjaqui, Rúben Alves (Oche, 66'), Dudu (Picas, 78') e Antoine (João Paredes, 78').

(Suplentes: Pedro Mateus, Brás, João Paredes, Oche, Henrique Jocu, Picas, Castro, Malam Camará e Guilherme).

Treinador: Ricardo Sousa.

- Oliveirense: Arthur, Gonçalo Negrão, Guilherme, John Kelechi, Lomboto, Kazu, Filipe Alves, Duarte Duarte (Michel Lima, 54'), Jaiminho, Zé Pedro (André Santos, 77', Iago, 88') e Carter (João Paulo Queiroz, 54').

(Suplentes: Macedo, Iago, João Paulo Queiroz, André Santos, Kazu Miura, Vasco Gadelho, Michel Lima, Lamine e Schurrle).

Treinador: Ricardo Chéu.

Árbitro: David Rafael Silva (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Antoine (58'), Jaiminho (81'), Gonçalo Negrão (89') e Bruno Silva (90'+2).

Assistência: cerca de 2.000 espetadores.