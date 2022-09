Feirense-Oliveirense, 3-2: Fogaceiros operam reviravolta após perderam por dois golos

O Feirense venceu esta segunda-feira a Oliveirense por 3-2, depois de recuperar de uma desvantagem de dois golos, no jogo da sétima jornada da Liga Sabseg.



No Estádio Marcolino de Castro, a Oliveirense esteve na frente do marcador com os golos de Michel Lima (17) e Duarte (58), mas a equipa da casa acabou por chegar ao empate por João Paulo (65) e Oche (78), consumando a reviravolta com um golo de João Paredes já em período de compensação (90+4).

A equipa de Fábio Pereira colocou-se em vantagem na primeira oportunidade de golo, com Michel Lima a cabecear com eficácia em recarga a uma bola devolvida pela trave da baliza do Feirense, na sequência de um remate de Lessinho, aos 17 minutos.

A Oliveirense esteve perto do segundo golo numa iniciativa de Duarte, que rematou forte e colocado para uma boa defesa de Arthur, aos 35 minutos.

A fechar a primeira parte, Manu surgiu em boa posição ao primeiro poste após um livre lateral, mas cabeceou por cima da baliza de Ricardo Ribeiro (44).

A Oliveirense aumentou a diferença no marcador aos 58 minutos, quando Duarte aproveitou um passe de Iago para desfeitear o guarda-redes do Feirense à entrada da pequena área, aos 58 minutos.

O Feirense foi mais pressionante depois do golo sofrido e reduziu a desvantagem aos 65, num golo de belo efeito de João Paulo, que, de longa distância, executou um remate forte e colocado.

A equipa de Rui Ferreira balanceou-se no ataque e quase chegava à igualdade num remate de Jardel, que saiu muito perto do poste da baliza de Ricardo Ribeiro (67).

Pouco depois, foi a vez de Fábio Espinho obrigar Ricardo Ribeiro a uma defesa apertada, num remate colocado após livre direto.

O Feirense acabou por chegar ao empate aos 78 minutos, quando Oche aproveitou uma defesa incompleta de Ricardo Ribeiro para rematar para o fundo da baliza dos visitantes.

João Paredes consumou a reviravolta num remate potente já dentro da área, depois de aproveitar um mau alívio da defesa contrária, aos 90+4.

Perto do fim, Filipe Alves recebeu ordem de expulsão após uma confusão entre jogadores de ambas as equipas, na sequência de uma entrada fora de tempo de Washington (90+6).

Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira

Feirense-Oliveirense: 3-2.

Ao intervalo: 0-1

Marcadores:

0-1, Michel Lima, aos 17 minutos.

0-2, Duarte, 58.

1-2, João Paulo, 65.

2-2, Oche, 78.

3-2, João Paredes, 90+4.

Equipas:

- Feirense: Arthur, Oche, João Pinto (Teles, 60), Sidney Lima, Cláudio Silva, João Paulo (Lucas Santos, 83), Washington, Manu (Tiago Dias, 75), Fábio Espinho (Tavares, 75), Jardel e Jorge Teixeira (João Paredes, 46).

(Suplentes: Rogério, Simão Júnior, João Paredes, Teles, Lucas Santos, Tavares, André Rodrigues, Brás e Tiago Dias)

Treinador: Rui Ferreira.

- Oliveirense: Ricardo Ribeiro, Pimenta, Volnei, Rodrigo Borges, Zé Pedro (Iago Reis, 46), Serginho (Pisco, 88), Filipe Alves, Lessinho (Zé Leite, 52), Michel (Miguel Pereira, 63), Duarte (Lamine, 88) e Jonata Bastos.

(Suplentes: Nuno Silva, Iago Reis, Miguel Pereira, Lamine, Obi, Pedro Marques, Pisco, Zé Leite e Kazu)

Treinador: Fábio Pereira.

Árbitro: Hélder Malheiro (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Jonata Bastos (22), Pimenta (66), Ricardo Ribeiro (75), Lucas Santos (88), Volnei (90+1), Tavares (90+1), João Paredes (90+5), Washington (90+6) e Jorge Teixeira (90+6). Cartão vermelho para Filipe Alves (90+6).

Assistência: cerca de 1.000 espetadores.