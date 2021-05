Feirense-Oliveirense, 4-1: Vitória vale subida à condição ao 3.º lugar

O Feirense venceu este sábado a Oliveirense por 4-1, em jogo da 32.ª jornada da Liga Sabseg, disputado no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira, e subiu à condição ao terceiro lugar.

A Oliveirense esteve em vantagem com um golo de Jorge Teixeira, aos quatro minutos, mas a equipa comandada por Rui Ferreira operou a reviravolta no marcador com os golos de Platiny, que bisou (13' e 43'), Gui Ramos (54') e Edson Farias (74').

Com o triunfo, o Feirense sobe provisoriamente ao terceiro lugar da Liga Sabseg, com 58 pontos, mais dois do que o Arouca, que ocupa o quarto lugar, com 56 pontos, mas menos um jogo. Já a Oliveirense está em 17.º, em zona de despromoção, com 28 pontos.

A partida começou praticamente com o golo da Oliveirense, com Jorge Teixeira a aproveitar uma saída em falso do guarda-redes Bruno Brígido, ficando com a baliza à sua mercê para dar vantagem à equipa comandada por Raul Oliveira.

O Feirense acabou por assumir o domínio do jogo e restabeleceu a igualdade aos 14 minutos, com Platiny a cabecear com eficácia para a baliza de Arthur após um cruzamento de João Tavares.

A equipa de Rui Ferreira esteve perto do segundo golo pouco depois, quando Fabrício cabeceou ao poste na sequência de um cruzamento de Diga, aos 19 minutos.

O Feirense intensificou a sua pressão e acabou por consumar a reviravolta no marcador por intermédio de Platiny, que após uma boa jogada individual tirou um defesa e o guarda-redes do caminho para colocar o Feirense em vantagem, aos 43 minutos.

No início da segunda parte, a Oliveirense ficou reduzida a dez unidades após expulsão de Jorge Teixeira (46), por palavras dirigidas ao árbitro Hugo Miguel, e o Feirense acabou por aproveitar a superioridade numérica para ampliar a vantagem, com Gui Ramos a beneficiar de um ressalto na área para rematar com eficácia à baliza de Arthur, aos 54 minutos.

Os 'fogaceiros' mantiveram a sua postura ofensiva e ampliaram a vantagem com Edson Farias a surgir isolado na área e a rematar cruzado para o quarto golo da equipa de Rui Ferreira, aos 74 minutos.

Com uma vantagem confortável, o Feirense dominou o jogo até final, sem que a Oliveirense chegasse com perigo à baliza de Bruno Brígido na procura de reduzir a diferença no marcador.

Jogo no Estádio no Estádio Marcolino, em Santa Maria da Feira

Feirense - Oliveirense, 4-1.

Ao intervalo: 1-0

Marcadores:

0-1, Jorge Teixeira, aos 04 minutos.

1-1, Platiny, 13.

2-1, Platiny, 43.

3-1, Gui Ramos, 54.

4-1, Edson Farias, 74.

Equipas:

Feirense: Bruno Brígido, Diga (Diogo Viana, 78), Gui Ramos, Ícaro (Sérgio Silva, 63), Zé Ricardo, Latyr (Cris, 73), João Tavares, Mica, Marcus (Edson Farias, 73), Platiny (João Victor, 78) e Fabrício.

(Suplentes: Igor, Pedro Monteiro, Diogo Viana, Edson Farias, Sérgio Silva, Cris, Manu, Ruca e João Victor)

Treinador: Rui Ferreira.



Oliveirense: Arthur, Leandro, Raniel, Kadri, Leo Bahia, Felipe Alves, Luisinho (Dionathã, 60), Oliveira (Michel, 60), Thalis (António Gomes, 78), Lima (Pedro, 78) e Jorge Teixeira.

(Suplentes: Paquete, Machado, Michel, Sele Davou, Obi, Pedro, Dionathã, Hugo Oliveira e António Gomes).

Treinador: Raul Oliveira.

Árbitro: Hugo Miguel (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Kadri (34), Oliveira (36), Jorge Teixeira (46), Gui Ramos, 80 e João Victor (85). Cartão vermelho direto para Jorge Teixeira (46).

Assistência: Jogo à porta fechada devido à pandemia de covid-19.