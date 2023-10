Feirense-Paços de Ferreira, 1-0: Fogaceiros vencem no regresso ao Marcolino de Castro

O Feirense venceu este domingo o Paços de Ferreira por 1-0, em jogo da sexta jornada da Liga Sabseg, que marcou o regresso dos fogaceiros ao Estádio Marcolino de Castro, em Santa Maria da Feira.

Com o diferendo entre a SAD e o clube resolvido, a equipa de Ricardo Sousa pôde regressar a casa, com o golo da vitória do Feirense a ser apontado por Dudu, num remate eficaz, aos 81 minutos.

Com o triunfo, o Feirense sobre provisoriamente ao 12.º lugar da Liga Sabseg, com seis pontos, enquanto o Paços de Ferreira desce ao 17.º e penúltimo, com quatro.

Num jogo em que o Paços de Ferreira foi acutilante na fase inicial, Costinha teve nos pés a oportunidade de inaugurar o marcador para a equipa de Ricardo Silva, mas o avançado viu o golo ser-lhe negado por uma grande defesa de João Costa, aos 21 minutos.

O Feirense acabou por equilibrar o jogo e criou perigo aos 30 minutos, quando Tony surgiu em boa posição no coração da área, mas a cabecear por cima da baliza.

Antes do intervalo, a equipa de Ricardo Sousa esteve novamente perto do golo, após a cobrança de um livre direto de Guilherme, com o remate a sair perto do poste da baliza de Marafona, aos 39 minutos.

Na segunda parte, o jogo foi mais intenso e o Feirense entrou da melhor forma, com Banjaqui a rematar cruzado após alguma confusão na área, com a bola a sair ao lado da baliza, aos 47 minutos.

O Feirense acabou por chegar à vitória ao aproveitar uma falha defensiva, com Rúben Alves a servir Dudu à entrada da área, que rematou cruzado para o único golo da partida, aos 81 minutos.

O Paços de Ferreira ainda ficou reduzido a dez unidades após expulsão de Ícaro, que teve uma entrada imprudente sobre Washington, aos 87 minutos.

Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira

Oliveirense - Feirense: 1-0

Ao intervalo: 0-0

Marcador:

1-0, Dudu, 81 minutos.





Equipas:

- Feirense: João Costa, Sérgio Conceição (Dudu, 65'), Tony, Guilherme, Cláudio Silva, Lucas Santos (Brás, 18'), Henrique Jocu (Washington, 79'), Filipe Almeida, Rúben Alves, Banjaqui (Picas, 65') e Oche (João Paredes, 64').

(Suplentes: Pedro Mateus, Washington, Brás, Ronaldo Camará, João Paredes, Picas, Castro, Malam Camará e Dudu).

Treinador: Ricardo Sousa.

- Paços de Ferreira: Marafona, Aldair, Ícaro, Pedro Ganchas (Miguel, 85'), Antunes, Welton Júnior, Luiz Carlos, Costinha (Chibozo, 68'), Matchoi, Gorby (Tiago Ribeiro, 74') e João Celeri (Rui Fonte, 68').

(Suplentes: Zé Pedro, Miguel, Simão Rocha, Marcos Paulo, Tiago Ribeiro, Rui Fonte, Robson Reis, Chibozo e Jójó)

Treinador: Ricardo Silva.

Árbitro: Fábio Veríssimo (AF Leiria).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Ícaro (38'), João Celeri (46'), Sérgio Conceição (58'), Antunes (71'), Tony (73'), Dudu (82') e Tiago Ribeiro (90+4'). Cartão vermelho direto para Ícaro (87')

Assistência: cerca de 2000 espetadores.