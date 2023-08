Feirense-Penafiel, 2-0: fogaceiros conquistam primeiros pontos na Liga Sabseg

O Feirense recebeu e venceu este domingo, por 2-0, um Penafiel reduzido a nove jogadores, por expulsões de João Oliveira (11') e Rúben Pereira (59'), somando os primeiros três pontos à segunda ronda da Liga Sabseg.

Os tentos da partida foram apontados por Marokhy Ndione, aos 82 minutos, e Oche Ochowechi, a fechar, no primeiro minuto de compensação após os 90.

Os fogaceiros receberam o Penafiel no Estádio Carlos Osório, casa emprestada pela Oliveirense, maior rival do conjunto de Santa Maria da Feira, numa decisão tomada pela SAD "em virtude de trabalhos de recuperação no relvado do Estádio Marcolino Castro".

À partida para o encontro, o Feirense tentava redimir-se da pesada derrota diante a Oliveirense na jornada inaugural (3-1) e assim somar os primeiros pontos na temporada 2023/2024.

Num plano oposto, o Penafiel arrancou na 2.ª Liga com uma vitória taxativa sobre o Leixões, por 3-0, e, perante o bom momento da formação de Hélder Cristóvão, o treinador não fez qualquer alteração no onze inicial.

O médio duriense João Oliveira teve uma entrada imprudente de sola sobre Henrique Jocú, que levou um cartão vermelho direto, deixando o Penafiel em inferioridade numérica desde os 11 minutos.

Apesar de ter mais um elemento, o Feirense demonstrava dificuldades em retirar qualquer dividendo do maior volume de posse de bola.

Ao minuto 30, foi o Penafiel a ter a primeira oportunidade flagrante de golo, quando Robinho isolou André Silva, que na 'cara' de Pedro Mateus, acabou por rematar contra a 'mancha' efetuada pelo guardião.

Já com diversas oportunidades nos segundos 45 minutos, o Feirense foi 'encostando' o Penafiel ao seu terço defensivo, algo que se intensificou quando Rúben Pereira viu o segundo amarelo, aos 59, e deixou os 'rubro negros' reduzidos a nove.

Após uma situação em que o Feirense viu um golo fácil negado por Pedro Silva em cima da linha, ao minuto 70, foi com naturalidade que chegou ao primeiro tento, com Marokhy Ndione a responder ao segundo poste a cruzamento de Rúben Alves para inaugurar o marcador (83).

Até final, houve ainda tempo para o 2-0, através de Oche Ochowechi, após passe em profundidade de Rúben Alves, fechando as contas do resultado.

Com este resultado, ambas as equipas ficam com três pontos no segundo escalão, com duas jornadas disputadas.

Jogo no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis.

Feirense - Penafiel, 2-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Marokhy Ndione, 82 minutos.

2-0, Oche Ochowechi, 90+1.

Equipas:

-Feirense: Pedro Mateus, Sérgio Conceição, Filipe Almeida, Cláudio Silva, Diogo Brás (Marokhy Ndione, 72), João Castro (Malam Camará, 46), Henrique Jocú (Picas, 62), Rúben Alves, Jorge Pereira (João Paredes, 46), Dudu Hatamoto (Lucas Silva, 72) e Oche Ochowechi.

(Suplentes: João Costa, Tony Shimaga, Wellington Manzoli, Lucas Silva, Malam Camará, Ronaldo Camará, Picas, João Paredes e Marokhy Ndione).

Treinador: Ricardo Sousa.

- Penafiel: Pedro Silva, Miguel Maga, João Miguel, Rúben Pereira, João Silva, Diogo Batista (Edu Pinheiro, 78), João Oliveira, Robinho (Jota Silva, 78), Reko, André Silva (Diogo Brito, 58) e Hugo Firmino (Filipe Cardoso, 64).

(Suplentes: Filipe Ferreira, Rúben Freitas, Diogo Brito, Chico Teixeira, Edu Pinheiro, Filipe Cardoso, Gabriel Barbosa, Pedro Vieira e Jota Silva).

Treinador: Hélder Cristóvão.

Árbitro: Miguel Nogueira (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rúben Pereira (21 e 59), Jorge Pereira (25), João Castro (41), Robinho (53), Marokhy Ndione (86) e Rúben Alves (90+04). Cartão vermelho direto para João Oliveira (11) e por acumulação de amarelos para Rúben Pereira (59).

Assistência: Cerca de 500 espetadores.