Feirense-Penafiel, 2-1: André Rodrigues decide no último quarto de hora

O Feirense venceu este sábado na receção ao Penafiel por 2-1, em jogo a contar para a 27.ª jornada da Liga Sabseg, com o golo decisivo a ser marcado por André Rodrigues, aos 75 minutos.

A equipa da casa marcou o primeiro golo, aos 21 minutos, um pouco contra a corrente do jogo, por Tiago Dias, uma das novidades entre os titulares. O Penafiel empatou a partida no início da segunda parte, aos 47, por Roberto, e André Rodrigues, aos 75, voltou a colocar o Feirense na frente do marcador.

Em relação ao empate 0-0 no último sábado em casa do Moreirense, o líder destacado da prova, Rui Ferreira operou quatro mudanças no 'onze', uma delas forçada, devido ao castigo de João Pinto, que cedeu o lugar a Tony Shimaga, na defesa. As outras novidades foram Tiago Dias, no meio-campo, e João Tavares e Zé Vitor, no ataque.

Já no Penafiel, que na última jornada perdeu em casa com o FC Porto B, por 2-1, Hélder Cristóvão fez apenas entrar Adílio Santos para a frente de ataque.

Os durienses entraram mais fortes na partida e criaram as maiores oportunidades de golo, todas por Adílio Santos com um remate que esbarrou nas costas de Washington e outro que levou a bola ao poste da baliza 'fogaceira', aos quatro e 17 minutos.

Contra a corrente do jogo, o Feirense chegou ao golo à passagem do minuto 21, por Tiago Dias. Após um cruzamento da direita, a bola sobrou para o jovem avançado, que fez a bola passar entre Caio Seco e o poste. Aos 37, o Feirense podia ter dilatado a vantagem, após uma perda de bola de Reko, no meio campo do Penafiel. André Rodrigues combinou com Zé Vitor, que rematou à figura de Caio Seco.

O Penafiel voltou dos balneários com vontade de dar a volta ao resultado e, logo aos 47, chegou ao empate, depois de a bola bater duas vezes no poste direito da baliza defendida por Igor Rodrigues. Na marcação de um livre, no lado direito do ataque duriense, Adriano Castanheira rematou ao poste, a bola sobrou para João Tavares que rematou novamente ao poste e, à terceira tentativa, Roberto conseguiu empatar.

O Penafiel voltava a estar por cima na partida e aos 62 minutos, novamente Roberto esteve perto de marcar, após um passe atrasado de Adílio, mas rematou à figura de Igor. Rui Ferreira tentou dar um rumo diferente ao resultado com as substituições e, à passagem do minuto 75, o Feirense adiantou-se novamente no marcador, após um grande trabalho de João Oliveira, no lado direito do ataque, a assistir André Rodrigues que desviou para o fundo da baliza.

Os minutos finais foram emocionantes, com o guarda-redes do Penafiel Caio Seco a subir à área contrária na marcação de um canto, mas do lance não resultou perigo para o Feirense que conseguiu segurar a vantagem.

Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.

Feirense -- Penafiel, 2-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Tiago Dias, 21 minutos.

1-1, Roberto, 47.

2-1, André Rodrigues, 75.

Equipas:

- Feirense: Igor Rodrigues, Sidney Lima, Tony Shimaga (Lucas Santos, 83), Cláudio Silva, Samuel Teles (João Oliveira, 67), Washington, João Paulo, Tiago Dias, João Tavares (Oche Ochowechi, 67), Zé Vitor (Jardel Silva, 60) e André Rodrigues (Setigui Karamoco, 83).

(Suplentes: Arthur Augusto, Jardel Silva, João Paredes, Lucas Santos, Setigui Karamoco, João Oliveira, Ronaldo Camará, Diogo Brás e Oche Ochowechi).

Treinador: Rui Ferreira.

- Penafiel: Caio Seco, Rúben Freitas (Silvério Júnio, 81), João Miguel, Filipe Cardoso, Simãozinho, Reko, João Oliveira (Leandro Tipote, 54), Adriano Castanheira (Feliz Vaz, 70), Vasco Braga, Adílio Santos (Edi Semedo, 81) e Roberto.

(Suplentes: Filipe Ferreira, Lucas Tagliapietra, Silvério Júnio, Bruno Pereira, Edi Semedo, Leandro Tipote, Afonso Figueiredo, Rodrigo Valente e Feliz Vaz).

Treinador: Hélder Cristovão.

Árbitro: Marcos Brazão (AF Algarve).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Oliveira (34) e Sidney Lima (57).

Assistência: cerca de 2.000 espetadores.