Feirense-Vilafranquense, 2-0: Fogaceiros impõem-se na estreia dos ribatejanos

O Feirense, relegado da Primeira Liga na época passada, venceu este domingo o Vilafranquense, estreante em competições profissionais, por 2-0, em jogo da primeira jornada da Segunda Liga portuguesa de futebol. No Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira, o triunfo da equipa de Filipe Martins foi construído com os golos de Fati (20) e Ícaro (50). O Feirense aproveitou a inibição do Vilafranquense nos minutos iniciais para dominar o jogo, mas seria a equipa de Filipe Moreira a colocar em sentido a defesa 'fogaceira', num remate de longa distância de Marco Grilo, aos 16 minutos. A resposta do Feirense foi imediata e Fati, ao segundo poste, inaugurou o marcador aos 20 minutos, dando o melhor seguimento a um cruzamento de Edson Farias.A perder, o Vilafranquense foi mais audaz e acabou por dominar o jogo até ao final da primeira parte, com Silas a dispor de uma boa oportunidade para chegar à igualdade. Contudo, Caio Secco opôs-se com eficácia ao remate do avançado do Vilafranquense, aos 45 minutos. No início da segunda parte, o Feirense esteve perto de ampliar a vantagem após uma jogada individual de Boupendza, que passou por vários adversários dentro da área, rematando ao lado da baliza de Josviaki, aos 47 minutos. Contudo, o segundo golo do Feirense surgiu pouco depois, quando Ícaro cabeceou para o fundo da baliza do Vilafranquense, na sequência de um livre apontado por Vítor Silva (50). A equipa comandada por Filipe Martins acabou por se tornar mais acutilante, e Vítor Silva (56) e Boudpenza (59) estiveram perto de ampliar a vantagem para o Feirense, mas Josviaski opôs-se aos remates dos fogaceiros.Em desvantagem e com dificuldade para chegar à baliza do Feirense, o Vilafranquense esteve perto do golo aos 75 minutos, quando Pepo cobrou um livre direto, com Caio Secco a defender para canto. Até ao final da partida, o Feirense soube controlar o ímpeto do Vilafranquense, gerindo a vantagem conquistada e que lhe garantiu o triunfo no arranque da II Liga.Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.Feirense - Vilafranquense, 2-0.1-0.Marcadores: 1-0, Fati, 20 minutos 2-0, Ícaro, 50.Caio Secco, Edson Farias, Ícaro, Ricardo, Ruca, Afonso, Vítor Silva (Feliz, 65), Christian, Fati (João Tavares, 78), Boupendza e Nsor (João Victor, 86).Brígido, João Tavares, Feliz, Mesquita, Marco Soares, Gui Ramos e João Victor.Filipe Martins.Rodrigo Josviaki; Polidoro, Diogo Izata, Kassio; Marco Grilo, China, Ulisses (Pedró, 61), Pepo, Filipe Oliveira; Silas (Leandro, 61) e João Vieira (Tocantins, 73).Filipe Semedo, Leandro Souza, Pedró, Filipe Brigues, Denis Martins, Tocantins e Wilson.Filipe Moreira.Fábio Melo (AF Porto).cartão amarelo para Ulisses (12), Edson Farias (34) e Vítor Silva (37).Cerca de 1.000 espetadores.