Feirense-Vizela, 1-2: Derrota pode custar segundo lugar

O Feirense perdeu este domimgo em casa com o Vizela, por 2-1, em jogo da 14.ª jornada, e colocou em risco o segundo lugar na 2.ª Liga.

O Feirense, que cumpriu o segundo jogo em casa emprestada, o Estádio Municipal Dr. Jorge Sampaio, em Vila Nova de Gaia, após o castigo de interdição do seu estádio por dois jogos, aplicado pela Federação Portuguesa de Futebol, viu o Vizela adiantar-se no marcador com um golo de Tavinho, aos 56 minutos.

No minuto seguinte, Francis Cann ampliou a vantagem para os visitantes, com o Feirense a reduzir a diferença no marcador aos 69 minutos, após um cabeceamento eficaz de Fabrício.

Numa primeira parte equilibrada, foi o Feirense quem deu o primeiro sinal de perigo num cabeceamento de Ícaro, com a bola a sair por cima da baliza de Pedro Silva, aos quatro minutos.

Depois de um período em que ambas as defesas acabaram por anular qualquer lance de perigo, foi novamente a equipa de Filipe Rocha a estar perto do golo, com Edson Farias a desviar um remate de Fábio Espinho que quase traía o guarda-redes Pedro Silva, aos 45 minutos.

O Vizela foi mais acutilante no início da segunda parte e colocou-se em vantagem ao aproveitar uma desatenção da defesa do Feirense, com Tavinho a surgir sem oposição da área e a rematar com eficácia para a baliza de Bruno Brígido, com a bola a sofrer um pequeno desvio em Sérgio Silva, aos 56 minutos.

A equipa de Álvaro Pacheco aumentou a diferença no marcador no minuto seguinte, após uma jogada individual de Francis Cann, que, com um remate forte e colocado à entrada da área, bateu Bruno Brígido.

O Feirense partiu em busca do prejuízo e reduziu a desvantagem aos 69 minutos, quando Fabrício cabeceou para o fundo da baliza, respondendo da melhor forma a um cruzamento ao segundo poste de Edson Farias.

Os pupilos de Filipe Rocha balancearam-se no ataque nos minutos finais e estiveram perto de igualar a partida, num cabeceamento de Fabrício a que Pedro Silva se opôs com uma grande defesa, aos 82 minutos.

Com esta derrota, o Feirense, que tem 27 pontos, fica com o segundo lugar em risco, podendo ser ultrapassado pela Académica, que é terceira, com 25, e que visita o Arouca na terça-feira. Já o Vizela é oitavo, com 22 pontos.

Jogo no Estádio no Estádio Municipal Dr. Jorge Sampaio, em Vila Nova de Gaia

Feirense-Vizela, 1-2

Ao intervalo: 0-0

Marcadores:

0-1, Tavinho, aos 55 minutos.

0-2, Francis Cann, 56.

1-2, Fabrício, 69.

Equipas:

- Feirense: Bruno Brígido, Diga (Fati, 62), Ícaro, Sérgio Silva, Zé Ricardo (Davi Luís, 84), João Tavares, Mica, Edson Farias, Feliz (Ruca, 70), Fábio Espinho (Agdon, 62) e João Victor (Fabrício, 62).

(Suplentes: Igor, Fati, Fabrício, Cris, Agdon, Flávio Ramos, Manu, Ruca e Davi Luís)

Treinador: Filipe Rocha.

- Vizela: Pedro Silva, Koffi, Aidara, Matheus, Kiki, Marcos Paulo, Tavinho (Marcelo, 88), Samu, André Soares (Cardozo, 64), Francis Cann (Kiko Bondoso, 59) e Cassiano.

(Suplentes: Ivo, Cardozo, Marcelo, João Pais, Kiko Bondoso, João Pedro, Richard Ofori, Diogo Ribeiro e Oti).

Treinador: Álvaro Pacheco.



Árbitro: João Malheiro Pinto (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Francis Cann (13), Feliz (13), Koffi (32), Matheus (38), Fábio Espinho (59), Edson Farias (81), Pedro Silva (90+1) e Cardozo (90+2).

Assistência: Jogo à porta fechada devido à pandemia de covid-19.