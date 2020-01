Feliz busca regressar à titularidade

Chegado a Santa Maria da Feira perto do início do campeonato, Feliz não demorou a assumir um lugar no onze inicial. O extremo pode estar de regresso à titularidade, domingo, na receção ao Casa Pia, após ter falhado o desafio, da última jornada, em Faro, por culpa de uma gripe.





Nesta ordem de ideias, Boupendza pode ver-se 'obrigado' a ceder a asa direita do ataque fogaceiro ao experiente jogador, de 30 anos, que, no ano passado, comemorou a subida à Liga NOS com o Famalicão, procurando atingir o mesmo êxito no Feirense. Feliz tem 15 jogos pelos fogaceiros (13 a titular) e um golo marcado.