Filipe Cândido espera Tondela adversário forte

O treinador Filipe Cândido acredita que o Nacional está preparado para a estreia diante do Tondela. “O grupo está o mais preparado possível e consciente das dificuldades do jogo, face à valia do adversário. Queremos discutir cada jogo para vencer e tenho a certeza que os jogadores tudo farão nesse sentido”, garantiu, assinalando: “O Tondela tem a vantagem de já ter feito um jogo oficial, o que descarrega a ansiedade. Manteve a base toda do ano passado e, por isso, esperamos um adversário forte.”

Do lado do Tondela, cujo voo para a Madeira, ontem, teve um atraso de três horas, Tozé Marreco quer uma equipa ambiciosa. “Temos de encarar qualquer adversário como se fosse o melhor do mundo e colocar a nossa organização em campo”, sublinhou. Entretanto, devido ao atraso na substituição do relvado no Estádio João Cardoso, o clube anunciou que vai disputar os primeiros dois jogos na condição de visitado em Aveiro.