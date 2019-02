Filipe Pedro regressa ao Mafra após cerca de duas semanas no Casa Pia

O treinador Filipe Pedro vai assumir o comando do Mafra, sucedendo a Filipe Martins , menos de duas semanas depois de ter deixado o clube para orientar o Casa Pia, anunciou esta terça-feira o emblema da 2.ª Liga."O Mafra informa os seus sócios e adeptos que chegou a acordo com o mister Filipe Pedro para o seu regresso ao clube", lê-se no site do clube no Facebook.Contactada pela Lusa, fonte oficial do quinto classificado da 2.ª Liga disse que o técnico, de 31 anos, assinou um contrato válido por uma temporada e meia.Filipe Pedro integrou a equipa técnica de Filipe Martins, que na segunda-feira rumou ao primodivisionário Feirense, antes de ter sido apresentado em 23 de janeiro como treinador do Casa Pia, do Campeonato de Portugal, na sequência da saída de Ruben Amorim.O agora treinador principal esteve durante sete temporadas nas camadas jovens do Sporting, tendo ainda passado por Sintrense e Estoril Praia, até chegar ao Mafra, no início da presente temporada.No Casa Pia, somou dois triunfos nos dois jogos que a equipa disputou sob a sua orientação.