Furlan a chegar para o lado esquerdo

Depois de 14 jogos em 2019/20, divididos por Farense e Vilafranquense, Rafael Furlan vai ser reforço do Leixões. Em Portugal, o lateral-esquerdo já atuou também no Estoril e no Chaves.

Noutro âmbito, Paulo Lopo disse a Record que o Leixões está tranquilo em relação aos 70 mil euros que tem a pagar ao Salitas, do Burkina Faso, pela transferência de Tapsoba: “Os 70 mil euros dizem respeito a um 1º momento da venda e esse valor está previsto no PER que foi aprovado. A 2ª fase da negociação está no TAD”. Na preparação para a nova época, a Câmara Municipal de Matosinhos vai cortar para metade os apoios às três equipa profissionais da SAD. O Leixões está ainda à espera de uma autorização para fazer a apresentação do plantel no Paredão de Matosinhos, no dia 4 de julho. Os treinos arrancam a 7 de julho.