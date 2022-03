GNR dispersa claques de Vilafranquense e Varzim com tiros

A GNR foi obrigada a intervir, ao final da tarde deste domingo, antes do apito inicial do Vilafranquense-Varzim, em Rio Maior, para dispersar as claques das duas equipas, tendo sido disparados tiros para o ar.Os confrontos entre cerca de 40 adeptos dos dois emblemas sucedeu nas imediações do estádio, mas José Lourenço, comandante do Posto de Rio Maior da GNR, esclareceu aque a situação foi "rapidamente controlada" pelos militares.