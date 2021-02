Golos madrugadores embalam triunfo do Sp. Covilhã sobre o Varzim

O Sp. da Covilhã venceu, esta segunda-feira, em casa do 'aflito' Varzim, por 2-1, em partida 21.ª jornada 2.ª liga portuguesa, onde os serranos capitalizaram dois golos apontados nos instantes iniciais da partida.

Com os tentos de Gilberto, aos 13 minutos, e Enoh, aos 15, os visitantes manietaram, desde cedo, um Varzim, que apesar de ter reagido com contundência na segunda parte, reduzindo por Luís Pedro, aos 46, não mostrou capacidade de finalização para impedir a derrota.

Com este desaire os poveiros continuam em zona de descida, no penúltimo lugar com apenas 15 pontos, enquanto que o Sporting da Covilhã, que conseguiu o primeiro triunfo com o novo técnico José Bizarro, ganhou fôlego na fuga ao fundo da tabela, seguindo em 13.º, com 22, e menos dois jogos.

Os serranos não poderiam esperar uma melhor entrada no desafio, surpreendendo o Varzim com dois golos no primeiro quarto de hora, que ditaram o desenrolar do desafio

Gilberto inaugurou o marcador aos 13 minutos, num bom remate de fora da área na sequência de um canto, e na jogada seguinte foi a vez de Enoh, num contra-ataque, fazer o 2-0, assistido por Jean Felipe.

'Esmagado' animicamente pela entrada de rompante do adversário, o Varzim teve dificuldades em reagir, e o melhor que conseguiu fazer em toda primeira parte foi um desvio de Lessinho, que Tiago Moreira tirou em cima da linha.

Ainda assim, o intervalo serviu para os poveiros estabilizarem, conseguindo relançar o jogo logo nos segundos iniciais do reatamento, numa emenda de Luís Pedro para o 2-1, na sequência de um canto.

O tento madrugador encheu de confiança a formação da Póvoa de Varzim, que logo nos minutos seguintes teve duas soberanas chances para resgatar o empate, mas encontrou um inspirado guarda-redes do Sporting de Covilhã.

Os visitantes, mais concentrados em segurar a vantagem, ainda criaram perigo num contra-ataque finalizado com um remate de Bernardo Martins, mas a ação continuou a centrar-se na área do Covilhã, com o Varzim a não mostrar frieza na finalização para recuperar do desaire, num final de partida frenético, em que o técnico dos serranos, José Bizarro, foi expulso.