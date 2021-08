Gonçalo Brandão pendura as botas

Gonçalo Brandão deu a sua carreira como futebolista profissional por terminada esta segunda-feira, ele que já integra a equipa técnica do Sporting B há alguns dias. O defesa, de 34 anos, deixou uma mensagem de despedida nas redes sociais.





"Chegou o momento de dizer adeus. Ao fim de 18 anos como jogador profissional de futebol gostaria de agradecer a todas as pessoas que tornaram este sonho de menino possível, desde dirigentes, a colegas, adversários, treinadores, departamentos médicos, roupeiros, adeptos e todas as pessoas que ao longo deste percurso me ajudaram a ser o melhor profissional possível.Tentei sempre respeitar e honrar ao máximo esta linda e privilegiada profissão. Um agradecimento especial à minha família e aos meus amigos. Obrigado" escreveu.O jogador, formado no Belenenses, jogou ainda no Charlton (Inglaterra); Siena, Parma e Cesena (Itália); Cluj (Roménia); Lausanne (Suíça); além de Estoril e FC Porto B, no nosso país.Foram vários os antigos companheiros e adversários que o congratularam pela sua carreira. Francisco Conceição, jogador do FC Porto que partilhou o balneário com Gonçalo Brandão na equipa B, deixou um agradecimento especial: "Obrigado por tudo meu irmão!"