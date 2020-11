Gonçalo Ramos eleito o melhor jogador da 2.ª Liga em setembro e outubro

Gonçalo Ramos foi considerado pelos treinadores da 2.ª Liga o melhor jogador dos meses de setembro e outubro da competição.





O avançado de 19 anos do Benfica B apontou sete golos nas quatro partidas em que participou na competição, o que lhe valeu a chamada ao plantel principal dos encarnados.O internacional pelas camadas jovens da Seleção Nacional somou 19,60% dos votos, superando Yakubu Aziz, do Estoril, com 14,40%, e Feliz, avançado do Feirense, com 13,70%.