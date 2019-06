Gottardi a caminho do Vilafranquense

O guarda-redes Gottardi, de 33 anos, está a caminho do Vilafranquense. O brasileiro disputou o último jogo oficial a 11 de janeiro de 2017 diante do Sp. Braga, com a camisola do Marítimo, devido a uma rotura do tendão de Aquiles. Além dos tricolores, em Portugal envergou também as camisolas de Nacional e U. Leiria.





Com larga experiência na 1ª Liga (143 jogos), Gottardi deve concorrer com Maringá (ex-Aves) pela baliza já que Nelson Pinhão, guardião que defendeu os postes ribatejanos rumo à subida, deve sair.