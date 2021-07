Já são conhecidas as datas e horas das primeiras quatro jornadas da 2.ª Liga

A Liga Portugal divulgou esta terça-feira os horários dos encontros das primeiras quatro jornadas da 2.ª Liga.





Ac. Viseu e Casa Pia vai dar o pontapé de saída da competição, às 11 horas de 7 de agosto (sábado), dia em que estão marcadas mais três partidas. A ronda inaugural termina apenas na terça-feira, dia 10, com a receção do Leixões ao Farense, que volta a disputar a prova após ter descido na última época, em encontro marcado para as 18 horas.As três jornadas que se sucedem estão marcadas para os três fins de semana seguintes.Ac. Viseu–Casa Pia, 11h00 – Sport TVVarzim SC–Chaves, 14h00 – Sport TVFC Porto B–Trofense, 18h00 – Porto CanalFeirense–Sp. Covilhã, 19h30 - Canal 11Estrela da Amadora–Mafra, 11h00 – Sport TVRio Ave–Académica, 14h00 – Sport TV +SL Benfica B–Nacional, 18h00 – BTVVilafranquense–Penafiel, 18h00 – Sport TV +Leixões–Farense, 18h00 - Sport TVTrofense–Estrela da Amadora, 18h00 – Sport TVAcadémica–Varzim, 11h00 – Sport TVCasa Pia–FC Porto B, 14h00 – Sport TVMafra–Feirense, 18h00 - StreamingFarense–Rio Ave, 11h00 – Sport TVPenafiel–Benfica B, 14h00 – Sport TV +Nacional–Vilafranquense, 15h30 - StreamingSp. Covilhã–Ac. Viseu, 19h30 – Canal 11Chaves–Leixões, 18h00 – Sport TV +Estrela da Amadora–Farense, 11h00 – Sport TVPenafiel–Casa Pia, 14h00 – Sport TVVarzim– Rio Ave, 11h00 - Sport TVLeixões–Académica, 14h00 – Sport TV +FC Porto B–Nacional, 15h30 – Porto CanalAc. Viseu–Mafra, 18h00 – StreamingSL Benfica B–Trofense, 18h00 - BTVFeirense–Chaves, 19h30 – Canal 11Vilafranquense–Sp. Covilhã, 18h00 - Sport TV +Chaves–Ac. Viseu, 18h00 – Sport TVCasa Pia–Benfica B, 11h00 – Sport TVRio Ave–Leixões, 14h00 – Sport TVNacional–Varzim, 15h30, StreamingSp. Covilhã–FC Porto B, 11h00 - Sport TVAcadémica–Estrela da Amadora, 14h00 – Sport TV +Farense–Feirense, 19h30 – Canal 11Mafra–Vilafranquense, 19h00 – Sport TVTrofense –Penafiel, 21h15 – Sport TV +