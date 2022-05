Já são conhecidos os horários do playoff de acesso à Liga Sabseg

A Liga Portugal divulgou esta segunda-feira os horários do playoff de acesso à Liga Sabseg, que colocará frente a frente o Sp. Covilhã, 16.º classificado da Liga Sabseg, e o Alverca, vencedor do playoff de subida da Liga 3.

O primeiro embate entre as duas equipas será disputado no Complexo Desportivo do FC Alverca, no dia 21 de maio, com o início marcado para as 17 horas desse sábado. Já o duelo da segunda mão decorrerá no Estádio José Santos Pinto, no dia 29 de maio, também a partir das 17 horas.