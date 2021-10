Já são conhecidos todos os horários dos jogos das jornadas 12 e 13 da Liga Sabseg

A Liga Portugal divulgou esta sexta-feira os horários dos jogos das jornadas 12 e 13 da Liga Sabseg. A 12.ª ronda da prova arranca no próximo dia 26, com o Farense a receber no seu reduto o Casa Pia, às 18 horas. A jornada termina na segunda-feira, dia 29, com o Estrela da Amadora a receber o Benfica B, pelas 18 horas.





A ronda seguinte arranca no dia 2 de dezembro, com o Varzim a deslocar-se ao terreno do Casa Pia, pelas 20:15, uma jornada que termina no dia 5, segunda-feira, às 19:30, altura em que Mafra e Farense entram em cena.Jornada 12Farense–Casa Pia, 18H00 – Sport TV +Chaves–Mafra, 11H00 – Sport TVVarzim–Penafiel, 14H00 – Sport TVAc. Viseu–Vilafranquense, 15H30 - StreamingFeirense–FC Porto B, 11H00 – Sport TVRio Ave-CD Nacional, 14H00 – Sport TV +Leixões–Trofense, 15H30 – StreamingAcadémica–Sp. Covilhã, 19h30 – Canal 11Estrela da Amadora–Benfica B, 18H00, Sport TVJornada 13Casa Pia– Varzim, 20H15 - Sport TV +Vilafranquense–Feirense, 11H00 – Sport TVNacional–Estrela da Amadora, 14H00 – Sport TVFC Porto–Leixões, 15H30 – Porto CanalSL Benfica–Rio Ave, 18H – BTVPenafiel–Académica, 11H00 – Sport TVSp. Covilhã–Chaves, 14H00 – Sport TV +Trofense–Ac. Viseu, 18H00 – StreamingMafra–Farense, 19H30 – Canal 11