João Pais reforça meio-campo do Vizela

O Vizela anunciou a contratação do médio português João Pais ao Mortágua. O centrocampista, de 21 anos, assinou por três temporadas com o emblema da rainha. Na época passada, então ao serviço do Mortágua, o jogador participou em 23 jogos e marcou seis golos, contribuindo assim para o primeiro lugar do Mortágua na Divisão de Honra da AF Viseu e que valeu a subida ao Campeonato de Portugal. No site oficial do Vizela, João Pais prometeu deixar “tudo em campo”: “O projeto do Vizela é bastante interessante e as expectativas são ótimas. A nível individual, espero fazer o melhor possível e deixar tudo em campo pela equipa. A nível coletivo, é jogo a jogo e fazer a melhor classificação possível.”