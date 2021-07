João Vieira dá a vitória ao Casa Pia em jogo-treino com o Mafra

O Casa Pia venceu o Mafra, por 1-0, num jogo-treino realizado este sábado no Estádio Pina Manique, em Lisboa. João Vieira, reforço contratado ao Cova da Piedade, foi o autor do golo dos gansos. Foi o segundo remate certeiro do avançado na pré-temporada (já tinha marcado ao Sporting, em Alcochete).





Diga-se que o Mafra já tinha jogado durante a manhã, num particular contra o Vilafranquense que terminou com uma vitória por 2-0, com golos de Kikas e Okitokandjo.