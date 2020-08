Joel Ferreira reforça lateral esquerda da defesa do Arouca

Depois de ontem ter oficializado a chegada de Leandro Silva, a direção do Arouca garantiu mais um reforço para o plantel desta temporada que agora se inicia. Joel Ferreira muda-se para os arouquenses depois de uma época em Mafra, onde realizou 28 jogos e marcou seis golos na sua segunda passagem pelos mafrenses.





Esta é, aliás, a segunda contratação para a equipa comandada por Armando Evangelista com proveniência do 5º classificado da última edição da 2.ª Liga, isto depois da aquisição do médio Nuno Rodrigues.