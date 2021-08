Jogo entre o Varzim e o Rio Ave com lotação esgotada

O Varzim e o Rio Ave anunciaram, esta quarta-feira, que os bilhetes para o jogo de domingo entre os dois clubes estão esgotados.





Os poveiros têm duas bancadas encerradas, pelo que a lotação do estádio não pode ultrapssar os 820 lugares. A procura de ingressos por parte dos adeptos do Varzim foi feita em massa na manhã desta quarta-feira, pelo que os bilhetes esgotaram rapidamente. Do lado do Rio Ave, os 83 lugares disponíveis também foram ocupadas de forma bastante rápida.Este será o segundo dérbi da época entre os rivais de Vila do Conde e da Póvoa de Varzim, que já se defrontaram na Taça da Liga. Na altura, o Rio Ave levou a melhor na marcação de grandes penalidades.