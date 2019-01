Jogo entre V. Guimarães B e Benfica B disputa-se em Felgueiras

A partida entre V.Guimarães B e Benfica B, da 16.ª jornada da 2.ª Liga, vai disputar-se, na quarta-feira, em Felgueiras, e não em Guimarães, anunciou esta terça-feira a Liga de Clubes, no seu site oficial.O clube minhoto alegou à Liga que o Estádio D. Afonso Henriques, palco habitual da equipa B vitoriana, 12.ª do campeonato, com 17 pontos, necessita de "intervenção urgente em virtude das condições atmosféricas adversas (formação de gelo)" e pediu para o duelo com a equipa B das 'águias', quarta da tabela, com 28, se realizar no Estádio Municipal Doutor Machado de Matos, às 17:00.O organismo responsável pelo campeonato afirmou, na nota publicada, que "deve ser efetuado tratamento ao relvado do Estádio D. Afonso Henriques" e decretou, por isso, a realização do jogo em Felgueiras.Contactada pela Lusa, fonte oficial do clube reconheceu que a decisão se deveu à sobrecarga do D. Afonso Henriques nos próximos dias, com jogos da equipa principal - o Vitória vai receber o Moreirense na sexta-feira, às 21:15, para a 17.ª jornada da I Liga, e o Benfica, quer para os quartos de final da Taça de Portugal, no dia 15 de janeiro, às 20:45, quer para a 18.ª jornada da I Liga, no dia 18, às 21:15.