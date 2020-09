Jogos adiados na 2ª Liga por causa da Covid-19 já têm novas datas

A Liga anunciou esta segunda-feira as novas datas dos jogos da 2ª Liga que foram adiados por causa da Covid-19.





"Três encontros da LigaPro têm nova data. O Ac. Viseu - A. Académica e o CD Feirense - GD Chaves, encontros que foram suspensos durante a primeira jornada da competição, vão jogar-se às 15h00 do dia 7 de outubro e às 20h00 do dia 15, respetivamente.Também o FC Vizela - GD Chaves foi reagendado para uma nova data, estando agora marcado para as 19h45 do dia 5 de Outubro", informa o organismo.