Jornada arranca a norte com o Sp. Covilhã-Penafiel

O último triunfo do Sp. Covilhã já foi há mais de um mês e os serranos querem voltar a sorrir hoje, na recepção ao Penafiel, no jogo que abre a 6ª jornada.





O técnico Wender Said elogiou o adversário, mas deixou a garantia de que só os três pontos interessam. “São um dos candidatos à subida, com jogadores experientes e de qualidade, mas estamos a jogar bem e queremos voltar a vencer. Não abdicamos dos nossos princípios. Entramos em qualquer campo sempre com o pensamento na vitória”, frisou.

Já do lado dos durienses, que bateram o Nacional na última ronda, o treinador Pedro Ribeiro tem em Bruno César e no central Capela as maiores preocupações para a partida, com Gustavo Henrique e Zé Valente também a fazerem parte das dúvidas do técnico. Nesse sentido, podemos ver um Penafiel algo diferente do que tem sido apresentado nos encontros anteriores.