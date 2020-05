José Cristo: «O Mafra é hoje uma referência no desporto nacional»

Cumpre-se este domingo o 55º aniversário da fundação do Clube Desportivo de Mafra e, através do Facebook, o presidente José Cristo deixou uma mensagem aos sócios e simpatizantes do clube, mostrando-se orgulhoso pela imagem que este tem deixado a todos os níveis.





"O Clube Desportivo de Mafra é hoje uma referência ao nível do desporto nacional, não só a nível desportivo, mas também a nível do dirigismo. A nível desportivo, o clube tem sabido manter um espírito eclético, fomentando o desporto nas mais diversas vertentes, desde as camadas mais jovens até aos seniores. Isto tem envolvido enormes sacrifícios, quer económicos quer pessoais, os quais não podemos deixar de salientar", começou por afirmar o líder mafrense.Há quase três décadas na liderança do Mafra, que terminou esta época num surpreendente 5º lugar da 2ª Liga - melhor classificação de sempre -, José Cristo promete continuar a defender as cores do clube e consolidá-lo nos campeonatos profissionais."Quando ingressei no dirigismo desportivo no nosso clube, nunca imaginei que o desafio fosse tão prestigiante e, simultaneamente, tão exigente. Porém, o amor que sempre senti e que se foi aprofundando ao longo dos anos conduziu a que cada vez mais me sinta empenhado em consolidar o projeto do clube. Da minha parte e de toda a direção, tudo faremos para, com a mesma dedicação e empenho, cada vez mais, prestigiar o Clube Desportivo de Mafra."